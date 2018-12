Trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu nên cẩn thận 3 hành vi này bởi có thể gây ra tình trạng co thắt tử cung

Dạo gần đây, chị Mai thường xảy ra tình trạng co thắt tử cung đau đớn. Chị Mai đã đến bệnh viện khám, bác sĩ kết luận không có vấn đề, nhưng chị Mai vẫn lo lắng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.



Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng co thắt tử cung là căng thẳng, cơ thể của chị Mai chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc và tâm trạng nên xuất hiện triệu chứng bất thường, gây ra tình trạng co thắt tử cung.

1. Căng thẳng tột độ

Mẹ bầu là dân văn phòng cần hết sức lưu ý, bởi đối tượng này thường xuyên gặp áp lực về tinh thần (Ảnh minh họa).

Mẹ bầu trong thời kỳ mang thai khi căng thẳng tột độ hoặc cảm xúc thất thường, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi đang nằm trong bụng mẹ. Đặc biệt mẹ bầu là dân văn phòng cần hết sức lưu ý, bởi đối tượng này thường xuyên gặp áp lực về tinh thần.

Nguyên nhân là hormone trong cơ thể mẹ bầu có sự thay đổi. Thêm vào đó là một loạt những phản ứng xảy ra trong suốt quá trình mang thai, khiến mẹ bầu cảm thấy không thoải mái, dễ cáu gắt.

Đặc biệt quá nhiều lời khuyên đến từ mọi người khi liên tục nhắc nhở mẹ bầu chú ý sức khỏe của thai nhi và tin tức báo chí cũng khiến mẹ bầu trở nên căng thẳng. Bởi vậy, mẹ bầu nên kiểm soát tốt cảm xúc và tìm ra biện pháp giải tỏa tâm trạng, tránh ảnh hưởng sức khỏe của thai nhi.

2. Làm việc nhà, vận chuyển đồ đạc

Những việc mẹ bầu không nên làm chẳng hạn như: lau nhà, rửa chén, vận chuyển đồ đạc, với tay lấy đồ vật... (Ảnh minh họa).

Nhiều mẹ bầu đang mang thai không ngơi nghỉ chân tay. Cho dù vận động thân thể là điều tốt, chẳng hạn như đi bộ, bởi có lợi cho sức khỏe của thai nhi, tuy nhiên, khi mẹ bầu làm việc nhà, vận chuyển đồ đạc thì không đơn thuần là vận động nhẹ nhàng.

Những việc mẹ bầu không nên làm chẳng hạn như: lau nhà, rửa chén, vận chuyển đồ đạc, với tay lấy đồ vật... Đây đều là những hành động đòi hỏi tư thế gập bụng, cần nhiều sức, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng co thắt tử cung, thậm chí nguy hiểm hơn là sảy thai.

3. "Chuyện ấy" quá kích thích

Mẹ bầu nên tránh chuyện phòng the vào giai đoạn đầu và giai đoạn cuối mang thai (Ảnh minh họa).

"Chuyện ấy" quá kích thích trong quá trình mang thai có thể ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ. Mẹ bầu không cần kiêng khem "chuyện ấy" quá mức, nhưng nên giảm tần suất sinh hoạt vợ chồng, động tác cần nhẹ nhàng, kiểm soát sức lực. Ngoài ra, mẹ bầu nên tránh chuyện phòng the vào giai đoạn đầu và giai đoạn cuối mang thai.

Mẹ bầu cần lưu ý các cơn co thắt tử cung bệnh lý nguy hiểm:



- Co thắt tử cung do nhau thai rụng sớm: Cuống rốn rụng sớm luôn kéo theo hiện tượng tử cung co thắt không theo quy luật, đồng thời tử cung co và cứng, ấn thấy đau, thai động, xuất huyết âm đạo, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa. Lúc này, cần phải đưa sản phụ đến bệnh viện ngay, nếu không tính mạng của cả hai mẹ con đều bị đe dọa.

- Co thắt tử cung do bị tiêu chảy: Chứng buồn nôn và nôn mửa do bệnh tiêu chảy hoặc viêm dạ dày gây nên có thể làm cho tử cung co thắt nhiều, mỗi đợt kéo dài từ 5 – 6 phút, hoặc 2 – 3 phút, sự co thắt này có thể gây sảy thai hoặc đẻ non.

- Co thắt tử cung báo hiệu sảy thai hoặc đẻ non: Tử cung co thắt đến 40 giây, co thắt mạnh và kèm theo hiện tượng đau lưng, cho thấy tử cung có xu thế mở. Nếu xảy ra trong 3 tháng đầu, thường cảm thấy bụng dưới đau, lưng nhức mỏi và đỏ lên.

Tử cung co thắt đến 40 giây, co thắt mạnh và kèm theo hiện tượng đau lưng, cho thấy tử cung có xu thế mở (Ảnh minh họa).

- Co thắt tử cung báo hiệu thai nhi sắp ra do sảy thai: Tử cung co thắt nhanh và mạnh, có cảm giác như đau bụng từng cơn, nổi nhiều vết đỏ hoặc bục nước, báo hiệu thai nhi sắp ra.

- Co thắt tử cung do thai chết: Nếu mang thai được 5 - 6 tháng mà vẫn không thấy thai cử động, bầu ngực không căng to mà tóp lại, bụng nhỏ hơn tháng mang thai bình thường, hoặc ban đầu thai có cử động nhưng đột nhiên không thấy nữa, lúc này có thể xuất hiện hiện tượng tử cung co thắt không theo quy luật, lúc mạnh, lúc yếu thì có thể thai đã chết lưu.

- Co thắt tử cung do vỡ ối: Tử cung co thắt không theo quy luật, đồng thời dịch âm đạo chảy ra một ít hoặc khi tử cung co thắt khiến âm đạo chảy ra nhiều nước, dấu hiệu này cho thấy nhau thai đã bị rách.

- Co thắt tử cung do quá nhiều nước ối: Nếu thấy gần tới ngày sinh, tử cung to rất nhanh, bụng chướng và cứng, đồng thời có hiện tượng tử cung co thắt không bình thường, thai cử động yếu, điều này chứng tỏ nước ối quá nhiều.

Nguồn: Sohu