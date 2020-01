Trong khi Song Hye Kyo thể hiện cuộc sống thoải mái sau khi ly hôn thì Song Joong Ki lại tập trung cho điều này

Trang Sina dẫn tin từ giới truyền thông Hàn Quốc cho hay, Song Joong Ki đã quyết định ký hợp đồng quản lý độc quyền với công ty giải trí Hi-Story DNC.

Trong thông cáo gửi giới truyền thông, công ty này cho hay: "Một hợp đồng quản lý độc quyền đã được ký với nam diễn viên Song Joong Ki. Trong năm 2020, Song Joong Ki sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc với dự án phim 'Victory' và 'Bogota'".

Như vậy, việc này hoàn toàn khác xa so với những tin đồn trước đó cho rằng, sau khi kết thúc hợp đồng với Blossom Entertainment, "chồng cũ" Song Hye Kyo sẽ thành lập công ty giải trí của riêng mình. Theo đó, Hi-Story DNC được thành lập bởi cựu chủ tịch iHQ - Hwang Ki Yong. Ông trước đây từng là người giám sát các dự án phim. Hwang Ki Yong và Song Joong Ki từng có cơ hội hợp tác trong các tác phẩm "The Innocent Man", "Deep Rooted Tree", and "Will It Snow for Christmas?".

Ngày 17/12, công ty giải trí Blossom đã xác nhận với các phương tiện truyền thông rằng hợp đồng của nam diễn viên "Biên niên sử Arthdal" Song Joong Ki đã hết hạn vào tháng 12 và cả hai bên cùng quyết định không gia hạn.

Song Joong Ki kết thúc hợp đồng với Blossom sau 7 năm gắn bó, không còn chung mái nhà với đàn em Park Bo Gum. Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với nữ diễn viên Song Hye Kyo, nhiều tin đồn xung quanh vụ việc có liên quan đến người thứ ba là Park Bo Gum. Do thời gian đó, Song Hye Kyo vừa hoàn thành bộ phim Encounter đóng cặp vô cùng ăn ý cùng Park Bo Gum.

Nguồn: Sina