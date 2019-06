Trời nóng da cũng bức bí theo, nằm nhà đắp mặt nạ lột cho mịn da là sướng nhất!

Bliss Mask For More Set (Giá gốc: 384.000VNĐ): Một bộ sản phẩm này gồm 4 tuýp mặt nạ với nhiều công dụng khác nhau: tẩy da chết, thanh lọc da, làm sáng da và một tuýp dành riêng cho vùng chữ T cũng như những khu vực đang có mụn trứng cá. Em này chứa các thành phần mạnh mẽ như vitamin C, axit glycolic và bột than. Bạn có thể dùng mỗi lần một loại hoặc kết hợp tất cả cùng một lúc cho từng vùng da khác nhau.