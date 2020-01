Trổ tài làm mứt me cay tiếp khách Tết năm nay thì đảm bảo ai ăn cũng khen ngon và hỏi cách làm!

Nguyên liệu:



2kg me xanh

0,5kg đường vàng

1 chén muối hạt

1 thìa cà phê muối ăn

1/2 thìa cà phê hột ớt

Cách làm:

Có rất nhiều cách bóc vỏ me như trụng nước sôi hoặc ngâm nước muối 2 ngày 2 đêm. Tuy nhiên mình thấy cách cho me vào ngăn đá tủ lạnh là dễ làm và nhanh hơn cả, các bạn thử nhé!

Me mua về rửa qua nước, cho vào túi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh qua đêm.

Nấu 1 nồi nước nóng già không sôi, trụng me khi còn đông cứng khoảng 30 giây.

Vớt me ra thau nước lạnh.

Tiến hành gọt vỏ, dùng dao mũi nhọn gọt từ đầu đến cuống, tránh phạm vào thịt me. Giữ nguyên cuống me để khi sên me không bị đứt khúc.



Cách gọt vỏ me.

Sau khi lột vỏ me xong bạn dùng mũi dao rọc 1 đường dài theo sóng lưng từ đầu quả me tới cuống để loại bỏ phần hạt.



Rửa lại me với nước sạch và để ráo.

Ngâm me với 0,5kg đường, nếu muốn ngọt hơn bạn có thể cho 0,7kg đường nhé!

Sau 2 tiếng đường sẽ tan hết, bạn chắt phần nước đường ra chảo, vặn lửa lớn nấu đến khi nước đường sôi mạnh thì cho me vào rim, vặn mức lửa nhỏ nhất. Sên me cho đến khi bạn thấy me chuyển qua màu vàng đậm thì cho thêm 1/2 thìa cà phê muối ăn, 1/2 thìa bột ớt trộn đều. Rim thêm tầm 2 phút vớt ra khay cho ráo.

Cách rim mứt me cay.

Khi rim xong me, bạn cho me ra khay và phơi nắng 1 ngày. Phơi vào chỗ ít bụi hoặc dùng một miếng vải mùng che lên cho đỡ bụi bạn nhé!



Sau khi phơi nắng được 1 ngày me sẽ dẻo, ráo đường rất ngon. Bạn có thể dùng túi kính bọc từng quả me lại hoặc cho vào hộp cất ngăn mát bảo quản dùng dần nhé!