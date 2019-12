Trở lại sau khi cưới vợ 9x, Lê Hiếu bắt tay cùng Only C tung ca khúc mới được ấp ủ hơn 2 năm

Tối 2/12, Lê Hiếu trình làng MV Ngày mai không còn nhớ, đây là một sáng tác của Only C viết riêng cho giọng hát đầy cảm xúc của nam ca sĩ.

Theo như Lê Hiếu tiết lộ, thời gian để hoàn thiện ca khúc này cũng gần 2 năm vì anh và nhạc sĩ Only C đều bận rộn với lịch trình cá nhân nên phải cẩn thận thu đi thu lại nhiều lần trước khi có một bản audio chỉn chu nhất gửi đến khán giả.

Lê Hiếu chia sẻ ca khúc Ngày mai không còn nhớ mất 2 năm để thực hiện.

Không còn là những bản tình ca nhẹ nhàng, Lê Hiếu với Ngày mai không còn nhớ khiến khán giả không khỏi bất ngờ cả về phần hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc đều thay đổi và “trẻ trung” hơn rất nhiều.



Chia sẻ về việc thay đổi hình ảnh, Lê Hiếu bày tỏ: “Bản thân Hiếu luôn nói với Only C là rất thích nhưng ca khúc của bạn ấy. Ở thời điểm hiện tại, Hiếu đang muốn hướng tới hình ảnh trẻ trung hơn và bài hát của Only C hoàn toàn đáp ứng được điều này. Tất nhiên phần giai điệu và ca từ cũng rất đẹp chứ không mất đi chất tình trong đó”.

Đúng như những chia sẻ của Lê Hiếu, khán giả khi nghe ca khúc “Ngày Mai Không Còn Nhớ” vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được “chất tình” mà anh nhắc tới thông qua lối hát thủ thỉ, trầm ấm như một lời tâm tình về những chuyện đã qua. “Uống cho tim mình cạn đi nhớ mong. Uống cho tim mình cạn đi bão lòng. Những yêu thương ngày qua đành chôn giấu vào trong cơn say mỗi khi tim anh nhắc tên em".

Tạo hình trẻ trung của Lê Hiếu trong MV mới.

Lê Hiếu cũng cho biết thêm, MV lần này từ lúc lên ý tưởng và thực hiện chỉ trong khoảng 2 tuần. Dù thời gian khá gấp rút, nhưng không vì vội mà anh cho ra một phẩm “cẩu thả”. Thay vào đó, tất cả những điều đơn giản trong MV lần này đều mang dụng ý giúp khán giả có thể tập trung lắng nghe những câu chữ trong bài hát.

“Tôi không muốn MV của mình quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng drama, Lê Hiếu vẫn là Lê Hiếu, vẫn là những MV kể câu chuyện tình nhẹ nhàng làm nền cho âm nhạc, giúp đẩy mạch cảm xúc lên cao trào”, Lê Hiếu bày tỏ.