Triển khai hội thảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách với sức khỏe cộng đồng

Đây là chương trình đầu tiên nằm trong chuỗi hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách do TƯ Hội Phụ Nữ Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thực phẩm tổ chức, cùng với sự đồng hành của Acecook Việt Nam.

Tại Hội thảo, chuyên gia của Cục An toàn thực phẩm đã chia sẻ các thông tin về tình hình an toàn thực phẩm hiện nay tại Việt Nam và PGS. TS. Lê Bạch Mai – Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc Gia đã cung cấp các thông tin về dinh dưỡng hợp lý cho từng độ tuổi trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, PGS. TS. Lê Bạch Mai cũng phân tích về những hiểu lầm mà số đông thường gặp phải đó là các gia đình chỉ ăn một số loại loại thực phẩm nhất định, kiêng tinh bột, sợ chất béo có thể dẫn tới tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. PGS.TS Lê Bạch Mai nhấn mạnh, "không có thực phẩm xấu mà chỉ có bữa ăn xấu, ăn sai cách thì sẽ trở thành không tốt". Thay vì lo lắng, sợ thực phẩm này, không dám ăn thực phẩm kia thì mọi người nên trang bị cho mình và gia đình nền tảng kiến thức dinh dưỡng, thực phẩm đầy đủ, thực hiện chế độ ăn uống cân đối, đầy đủ và hợp lý.

Cũng tại hội thảo, Ông Kajiwara Junichi – Tổng Giám Đốc Acecook Việt Nam cho biết, thực tế trong cộng đồng vẫn còn nhiều hiểu lầm liên quan tới thực phẩm và dinh dưỡng, những hiểu lầm này sẽ dẫn tới việc thực hành dinh dưỡng, ăn uống không hợp lý đồng thời khiến mọi người có tâm lý vừa ăn vừa sợ, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe bản thân. Do đó, thông tin "Những hiểu lầm về thực phẩm – Dinh dưỡng thời hiện đại" được chuyên gia cung cấp tại hội thảo đã giúp đưa ra những sai lầm thường gặp về dinh dưỡng và thực phẩm để từ đó cung cấp thông tin đúng, giúp mọi người thực hành chế độ dinh dưỡng hợp lý tại nhà, giúp chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho bản thân và gia đình".

Ông cam kết, Acecook Việt Nam sẽ luôn tuân thủ Luật và các quy định về sản xuất thực phẩm để đưa ra các sản phẩm không chỉ an toàn đảm bảo vệ sinh mà còn thơm ngon hấp dẫn, có giá trị dinh dưỡng và vì sức khỏe của cộng đồng.

Sau chương trình tại Hà Nội thì 2 hội thảo tiếp theo sẽ diễn ra tại Hưng Yên (10.8) và Bắc Ninh (17.8). Chuỗi hội thảo năm 2019 này được kì vọng là sẽ tạo ra sức ảnh hưởng râu sộng và lan tỏa trong cộng đồng, tạo nền tảng cho việc mở rộng tổ chức các chương trình tương tự tại khu vực miền Trung và miền Nam trong những năm tiếp theo. Khi đó sẽ tạo ra hiệu ứng đồng loạt để mỗi người tham gia chương trình sẽ trở thành một "sứ giả" lan truyền những thông tin hữu ích về thực phẩm, dinh dưỡng tới mọi người, giúp cộng đồng có lối sống tốt hơn về dinh dưỡng và thực phẩm.