Tranh thủ mùa sale đỉnh điểm, các nàng sẽ chọn được kha khá thiết kế blouse khắc phục nhược điểm vóc dáng từ các hãng thời trang quen thuộc

Những thiết kế áo suông rộng kiểu như mẫu áo của Up to seconds bao giờ cũng hỗ trợ giấu nhẹm vòng eo thiếu chuẩn, trong khi chi tiết peplum của mẫu áo Oyster and Snail vừa giấu bụng vừa thêm nét nữ tính nhất là khi thiết kế mang gam màu nâu nền nã lại càng xinh hơn. Cũng như nhiều hãng thời trang khác, vào mùa sale khủng Up to seconds áp dụng sale đồng giá 149k - 249k cho một vài sản phẩm của hãng.