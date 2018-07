Trần Vỹ Đình và nhiều hành khách khiến fan lo sốt vó vì có mặt trên chuyến bay nghi ngờ bị đe dọa khủng bố

Theo thông tin trên tờ Sina, vào ngày 26/7, hãng Hàng không Trung Quốc đã nhận được một đoạn tin khủng bố nặc danh nhắm vào chuyến bay CA876 vừa cất cánh từ sân bay Paris về Trung Quốc.

Thông tin này nhanh chóng khiến người thân của hành khách trên chuyến bay lo lắng, đặc biệt là fan hâm mộ của Trần Vỹ Đình cũng lo sốt vó vì thần tượng cũng có mặt trên chuyến bay này.



Ngay sau đó, đại diện từ hãng hàng không đã chính thức ra thông báo: "Hãng hàng không AOC nhận được tin tức nghi ngờ khủng bố, vì để đảm bảo an toàn nên chuyến bay CA876 đã quay lại Paris, tất cả đều bình yên. Hiện đang tiến hành xử lý theo trình tự có liên quan, sau khi đảm bảo an toàn sẽ nhanh chóng cất cánh".

Sau đó ít lâu, Trần Vỹ Đình cũng đăng tải lên weibo trấn an người hâm mộ: "An toàn. Đợi mọi người chúng tôi cùng nhau bình an về nước nhé".

Nguồn: Sina