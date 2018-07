Trấn Thành - Hari Won gây cười không ngớt khi dạy trẻ con nói nhiều - nói ít

Tập 10 của chương trình truyền hình Khi đàn ông mang bầu vừ lên sóng vào tối 26/7. Trong tập này, khán giả được theo dõi chuỗi những tình tiết xoay quanh chuyện Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Hương Giang, Hứa Vĩ Văn - Kỳ Duyên thực hiện thử thách.

Các cặp nghệ sĩ của chương trình.

Với thử thách "Trải nghiệm một ngày ở trường mầm non", các cặp đôi phải hóa thân thành thầy giáo, cô giáo phụ trách một lớp mầm non gồm 4 bé từ 2 đến 3 tuổi để dạy các bé về các con vật. Đáng chú ý trong phần thi này là cảnh Trấn Thành - Hari Won vật lộn với các cô cậu bé nhỏ lắm chiêu nhiều trò.

Trấn Thành - Hari Won mệt mỏi vì dạy các bé nói nhiều - nói ít.

Khi trẻ con khóc, theo Trấn Thành thì phương pháp giáo dục tốt nhất là khi bé khóc hãy kiên nhẫn không quan tâm đến bé, bé khóc một lúc mệt sẽ hết khóc và còn học cách tự lập. Trong lúc chăm các bé, Trấn Thành - Hari Won thực hiện chiến thuật chia làm 2 hướng khác nhau, Trấn Thành dạy cho các bé nói nhiều còn Hari Won dạy cho các bé nói ít. Một tình tiết hài hước đã xảy ra trong quá trình này đó là Trấn Thành điên đầu với cậu bé gặp cái gì cũng hỏi. Nhìn cảnh nam danh hài vò đầu bứt tóc, khán giả màn ảnh nhỏ không nhịn được cười.

Về phần Hứa Vĩ Văn, anh khá được lòng các bé khi đóng vai thầy giáo vui nhộn. Hứa Vĩ Văn đặt ra trò chơi là hóa thân thành các con vật và để cho các bé dự đoán chúng. Sau khoảng thời gian đầu còn chút ngại ngùng, cuối cùng các bé cũng hòa nhập và hợp tác để học cùng thầy, cô.

Những hình ảnh đáng yêu của các nghệ sĩ.

Kết thúc bài học về các con vật, các gia đình cùng dùng bữa trưa cùng các bé và sau đó đến bài kiểm tra của hai giám khảo để chấm điểm cho các gia đình. Nhờ phần dạy dỗ nhiệt tình, học trò của Trấn Thành - Hari Won và Trường Giang - Hari Won đã mang về số điểm 34, giành chiến thắng ở phần thi này.

Trấn Thành - Hari Won dạy các em nhảy múa.

Ở thử thách thứ hai, trong vòng 60 phút, các gia đình sẽ cùng các bé tập luyện và biểu diễn một bài nhảy tập thể dục buổi sáng. Trong quá trình thực hiện bài thi, Trường Giang - Hương Giang tỏ ra rất vui mừng vì trong đội có 2 bé đã học thuộc được bài múa mà không tốn quá nhiều công sức. Trấn Thành - Hari cũng nhún nhảy hết mình để gây chú ý với các bé, nam danh hài vừa nhảy vừa khen ngợi học trò để kích thích sự tự tin trong các bé.

Đến giai đoạn trình diễn, Trấn Thành - Hari Won một lần nữa gây cười khi thực hiện màn bế các bé trên tay và nhún nhảy theo điệu nhạc. Trường Giang - Hương Giang khá may mắn khi học trò của mình hoàn thành bài thi một cách khá trơn tru. Thấy học trò của Trường Giang - Hương Giang, Trấn Thành cho rằng là do trời thương, do ăn ở, nói đến đâu các bé nghe đến đó và tủi thân nhìn lại mình không biết ăn ở sao mà gặp toàn ca khó không.

Kỳ Duyên - Hứa Vĩ Văn.

Tổng kết các thử thách, Trường Giang - Hương Giang đã giành chiến thắng đầy thuyết phục. Trấn Thành - Hari Won về nhì và Kỳ Duyên - Hứa Vĩ Văn về thứ ba. Các gia đình đều tỏ ra hào hứng và vui vẻ trước kết quả này.