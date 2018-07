Trấn Thành choáng khi mẹ đơn thân quyết định ly dị vì chồng không cho cô nhậu

Tập 5 của chương trình truyền hình Đại chiến kén rể có sự góp mặt của cặp đôi ông mai, bà mối Trấn Thành - Lâm Vỹ Dạ.

Khác với những tập trước, Đại chiến kén rể tập 5 sẽ là cuộc hội ngộ của những tâm hồn đã trải qua nhiều gai nhọn của cuộc đời. Không còn là những chàng trai - cô gái ngây thơ trong tình trường, họ đã yêu cuồng nhiệt, vấp ngã đau đớn và từng mất niềm tin vào tình yêu. Thế nhưng, niềm tin vào hoa hồng và cả ước muốn quên đi quá khứ lỡ làng đã đưa họ đến với chương trình để yêu thêm lần nữa.

Tập 5 "Đại chiến kén rể": Trấn Thành choáng váng với câu chuyện về mẹ đơn thân ly dị chồng vì không cho nhậu.

Các người đẹp của "Đại chiến kén rể" tuần này.

Đó là cô gái 30 tuổi Thu Thiện quá bận rộn để yêu, Thanh Vy - một cô gái 31 tuổi với cá tính mạnh mẽ, yêu động vật nhưng chưa bao giờ cảm thấy được người đàn ông yêu thương. Nguyễn Thị My (29 tuổi) cùng cha mẹ đến với chương trình cùng nỗi trăn trở: "Con mình đã có công danh sự nghiệp nên phải tìm được người môn đăng hộ đối". Mẹ của Nguyễn My thẳng thắn: "Con tui ăn nhiều lắm. Lương thấp thì nuôi không nổi đâu". Từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 6 năm nhưng My cho biết "nắm được thì buông được".

Ngoài ra, cô nhân viên văn phòng và ca sĩ bolero Đam San (31 tuổi) cũng cùng mẹ và bạn thân đến chương trình nhằm tìm một người chồng thanh lịch, dịu dàng. Đam San tâm sự, cô từng bị phụ bạc đến mất niềm tin vào đàn ông. Giờ đây, cô đã chủ động gõ cửa trái tim mình lần nữa cùng Đại chiến kén rể.

Thu Trà.

Gây chú ý nhất trong tập này là nữ DJ Trần Thu Trà. Hiện nay, Thu Trà đang là mẹ đơn thân của một cậu con trai 7 tuổi. Đến với chương trình, Thu Trà thẳng thắn chia sẻ mình chia tay chồng vì cá tính quá mạnh. Là một DJ, Thu Trà thường hay uống rượu bia trong lúc làm việc. Sau một thời gian chung sống, chồng cũ nhận thấy không thể thay đổi được cô nên cả hai đã chia tay. Thu Trà thẳng thắn: "Cũng có vài lần tôi gây hậu quả sau khi nhậu. Thế nhưng, đừng ai cố thay đổi cô thành một con người khác. Nếu bắt bỏ nhậu thì một tháng cũng nên cho 1-2 lần". Trên sân khấu, Thu Trà cho biết cô mong muốn tìm được người chồng "biết nhậu và có tửu lượng hơn em" để dìu mình về sau mỗi cơn say.

Trấn Thành và Trần Được.

Chàng rể tương lai đến với tập 5 là thạc sĩ nghệ thuật Trần Được. Năm nay 33 tuổi, Trần Được từng một lần dang dở và hiện đang là bố của một bé gái xinh xắn. Tại đây, Trần Được thẳng thắn chia sẻ lý do ly dị là vì mâu thuẫn lối sống ngày càng nhiều, căng thẳng mẹ chồng - nàng dâu và vì mê tín.

Tập 5 "Đại chiến kén rể": Ông bố đơn thân Trần Được chia sẻ về quan điểm hôn nhân.

Trần Được.

Anh cho biết: "Đến giờ tôi vẫn ám ảnh khi người ta nói tuổi này tuổi kia không hợp nhau". Đến chương trình, Trần Được mong muốn tìm một người vợ truyền thống, hiền dịu và biết vun vén cho gia đình. Thế nhưng, mong ước của anh nhanh chóng bị các phụ huynh "vùi dập". Chưa kể, Trần Được còn khiến các cô gái hốt hoảng khi thành thật thú nhận từng tát vợ cũ lúc mâu thuẫn giữa 2 người lên đến đỉnh điểm.