Trăm công ngàn việc, Taylor Swift vẫn không quên làm bánh sinh nhật cực dễ thương tặng Selena Gomez

Taylor Swift hiện đang khá bận rộn với tour diễn Reputation, nhưng cô vẫn không quên sinh nhật thứ 26 của cô bạn thân Selena Gomez. Trên Instagram Story, nữ ca sĩ vừa khiến các fan thích thú khi chia sẻ hình ảnh về chiếc bánh sinh nhật màu hồng cực dễ thương dành tặng cho Selena.

Taylor Swift ghi kèm theo: "Liệu tôi sẽ để khoảng cách địa lý ngăn cản mình khỏi việc mừng sinh nhật người bạn thân nhất? Ý tôi là tôi có thể làm thế nhưng tại sao tôi lại có ý muốn đó chứ?". Câu thứ 2 được trích từ bài hát "Hands To Myself" của chính Selena. Ngoài ra, trên chiếc bánh còn được vẽ thêm chữ "Gomez or go home".

Đôi bạn thân Selena Gomez và Taylor Swift.

Một số hình ảnh Selena Gomez mừng sinh nhật thứ 26 cùng bạn bè.