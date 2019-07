Trải qua bao gian nan để có được một đôi trai gái, mẹ Hà Nội đưa ra lời khuyên khắc cốt ghi tâm cho các mẹ hiếm muộn

Mỗi khi nhìn 2 đứa con của mình đang say ngủ, chị Nguyễn Nguyệt Hoa (32 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội) lại cảm thấy biết ơn cuộc đời. Bởi để có được ngày hôm nay, chị đã phải trải qua không ít gian nan, thử thách mới được làm mẹ. Chị vốn bị buồng trứng đa nang khó có con nên tìm đủ mọi phương pháp Đông y, Tây y và cuối cùng là chọn thụ tinh ống nghiệm mới thành công. Chị sinh 2 bé Bơ, Sữa là 1 trai, 1 gái ở tuần thứ 38 thai kỳ trong niềm vỡ òa hạnh phúc, kết thúc hành trình 4 năm hiếm muộn.



Hai bé Bơ - Sữa là quả ngọt sau hành trình ròng rã 4 năm tìm con của vợ chồng chị Nguyệt Hoa.

4 năm long đong, lận đận thử mọi phương pháp

Chị Hoa kể lại: "Mình lấy chồng năm 27 tuổi, ở cái tuổi cũng gọi là chín muồi và sẵn sàng để làm mẹ. Mình biết bản thân có chút khó khăn trong vấn đề sức khỏe sinh sản vì bị buồng trứng đa nang, nhưng bác sĩ bảo chưa phải can thiệp gì, cứ lấy chồng xong rồi tính. Nhìn xung quanh thấy nhiều người bị hội chứng này mà vẫn có con sau khi cưới, nên mình âm thầm hy vọng. Chờ đợi qua 1 năm vẫn chưa có bầu, mình bắt đầu lo lắng. Các cụ 2 bên cũng sốt ruột thay".

Thời điểm đó, hai vợ chồng chị Hoa cũng chưa quá căng thẳng nên cũng vẫn kệ. Khi bị giục giã, hai vợ chồng chị đi khám xét lại kỹ càng và cắt thuốc Đông y uống. Nhưng mãi vẫn không thấy gì.

Gần 2 năm sau khi tìm hiểu nhiều, 2 vợ chồng chị lại cùng dắt tay nhau vào bệnh viện Phụ sản Trung ương để can thiệp bằng phương pháp IUI ( bơm tinh trùng vào buồng tử cung). Sau 2 tuần bơm, kết quả trả về cho chị là beta vẫn bằng 0, vẫn chưa đậu thai. Lúc này chị thấy buồn vô cùng, nhưng được chồng động viên nên gác lại phép thử này và tiếp tục hành trình tìm con.

May mắn chị Hoa luôn có sự ủng hộ, động viên của chồng trong mọi thử thách gian nan.

Sau khi IUI không được, chị biết mình phải chọn biện pháp Tây y cuối cùng là IVF (thụ tinh ống nghiệm). Nhưng chi phí ước chừng tạm vượt quá khả năng nên chị vẫn chần chừ chưa dám quyết định làm. Nên chị lại quay về thử với Đông y, ai mách ở đâu có thầy giỏi là chị lại đi cắt thuốc và chăm chỉ sắc. Chị uống đều đến mức dù vợ chồng đi phượt trong 3 ngày vẫn vác theo ấm điện để sắc thuốc. Nhưng rồi tiếp tục là 1 năm ròng rã uống thuốc đủ mọi thể loại vẫn không có tin tức gì.

Hai vợ chồng chị quyết định dừng lại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để tìm sự thoải mái cho tinh thần. Nếu vẫn không được, sẽ cùng nhau làm thụ tinh ống nghiệm. Cũng trong thời gian này, hai vợ chồng chị cùng nhau đi du lịch rất nhiều, từ lên rừng xuống biển và tiết kiệm chi phí nhờ đi theo kiểu du lịch bụi.

Cho đến quyết định cuối cùng: Thụ tinh ống nghiệm

Đầu năm 2018, vợ chồng chị Hoa bắt đầu khám xét và làm thủ tục thụ tinh ống nghiệm. Sau khi tìm hiểu, cân đo đong đếm các điều kiện thì chị chọn làm tại Phụ sản trung ương. Một phần vì bác sĩ chị theo khám làm việc ở đây và một phần vì chi phí ở viện này có thể lo được. Hồ sơ của chị được duyệt và có thể tiêm thuốc ngay tháng đó. Hành trình các mũi tiêm tìm con bắt đầu.

Sau lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên, chị Hoa đã may mắn thành công.

"Mình được chỉ định dùng thuốc kích liều gần như nhẹ nhất do đó chi phí cũng giảm đáng kể. 8 mũi tiêm đầu tiên trong 8 ngày. Sáng sớm mình đi xe từ Hà Đông lên bệnh viện tiêm xong lại quay về Hà Đông làm. Sau 8 ngày các xét nghiệm cho kết quả tốt nên bác sĩ cho tiêm mũi rụng và hẹn ngày chọc hút trứng. Trước ngày chọc hút, mình không được ăn gì sau 10h tối. Sáng sớm đến viện làm các thủ tục và vào phòng chờ làm thủ thuật. Vào phòng thủ thuật bác sĩ tiêm mũi gây mê và hỏi vài câu, mình chưa kịp cảm giác mê man đã xong rồi. Buổi trưa, mình được thông báo số lượng trứng chọc hút là 14 cũng khá ổn và người thấy khoẻ nên được về".

Sau những ngày ra vào bệnh viện để tạo phôi, chuyển phôi và đợi chờ sau 14 ngày thử que, thử máu. Kết quả thử máu và thử que đều cho thấy chị đã có thai. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi chưa được bao lâu thì chị Hoa bị đau bụng và nôn ói rất nhiều. Chị gọi bác sĩ, được biết mình có thể bị quá kích nên phải vào nhập viện cấp cứu tức thì. Do chị đã đậu thai nên tình trạng quá kích càng nặng hơn.

Giải thích thêm rằng quá kích là hiện tượng nang trứng trong buồng trứng sau khi chịu tác động của thuốc kích sẽ to dần như chùm nho nhưng to hết cỡ lên và vỡ ra gây tràn dịch ổ bụng, tràn dịch phổi gây khó thở, có người nặng quá còn xoắn buồng trứng. Chị Hoa phải vào nằm viện 11 ngày và hút 3 lít dịch. Bụng căng như cái trống và trông như bầu 7 tháng. May mắn rồi mọi thứ cũng ổn. Sau khi ra viện, đi siêu âm thì được biết chị đã đậu song thai. Chị chuyển 3 phôi nhưng 1 phôi đã tự đào thải nên chỉ còn 2 phôi.

Hai bé Bơ, Sữa hiện được 6 tháng tuổi. Một bé đã biết bò, một bé đang tập ngồi.

Thai kỳ dọa sẩy liên tục, quả ngọt đến vào tuần thứ 38

Với những mẹ thực hiện thụ tinh ống nghiệm, chỉ có thể chắc chắn được kết quả thành công cuối cùng khi đón được con yêu chào đời. Chị Hoa cũng không là ngoại lệ. Bởi thai kỳ sau đó của chị diễn ra trong sự lo lắng, hồi hộp đến tột cùng. Tuần 13, chị bị ra máu và lại phải nhập viện cấp cứu vì doạ sảy. May mắn là 2 em bé không sao. "Giây phút bác sĩ siêu âm cho mình nhìn hình ảnh con đang dơ tay dơ chân vẫy vẫy mà mình rơi nước mắt. Tuần đó mình cũng biết song thai là 1 trai 1 gái", chị Hoa xúc động kể lại.

Suốt những ngày tháng tiếp theo, chị may mắn không bị nghén và ăn uống khá tốt nên em bé cũng khoẻ mặc dù cân nặng không quá lớn. Tuần 33, chị Hoa lại bị ra máu dọa sảy. Vào viện, bác sĩ nói rằng tới tuần này là mừng rồi nhưng chị vẫn thương con vì non quá. Chị được về nhà, cố gắng bằng mọi cách để giữ gìn, hy vọng con ở trong bụng mẹ lâu hơn. Đến tuần 38, chị đón 2 con yêu chào đời, cân nặng lần lượt là 1,8kg và 2,5kg trong vỡ òa cảm xúc.

Chị Hoa muốn gửi lời đến các mẹ hiếm muộn rằng hãy vững tin trên con đường mình đang đi, nhất định sẽ thành công.

Kết thúc hành trình tìm con, chị Hoa được hưởng những ngày tháng làm mẹ dù vất vả nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô ngàn. May mắn thời gian đầu có 2 bà nội, bà ngoại cùng hợp lực chăm cháu nên chị cũng đỡ hơn. Hai tháng đầu chị không có đủ thời gian, sức khỏe lại không đảm bảo để kích sữa nhưng từ tháng thứ 3 đã kích lên được khoảng 1 lít/1 ngày. Dù vậy chừng đó sữa vẫn không đủ và mẹ chấp nhận dặm thêm sữa công thức cho con. Đến nay, 2 bé Bơ và Sữa đã được 6 tháng tuổi, trộm vía rất kháu khỉnh. Một bé đã biết bò và một bé đang tập ngồi.

Kết quả viên mãn sau hành trình ròng rã 4 năm tìm con, chị Hoa đưa ra lời khuyên dành cho những mẹ hiếm muộn: Đừng nghe theo những lời khuyên hay "nghe nói" của người khác mà hãy có chính kiến của mình. Để thành công, bạn cần phải có niềm tin vào y học hiện đại và tin vào sự lựa chọn của mình. Chị hy vọng may mắn của chị trong con đường IVF sẽ truyền động lực cho các mẹ khác cùng cảnh ngộ.