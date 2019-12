Ngày 27/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã công bố kết quả kiểm tra hoạt động của một loạt cơ sở thẩm mỹ. Đáng nói, nhiều cơ sở đã bị phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể vào ngày cuối tháng 11/2019, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố, Phòng Y tế quận Bình Thạnh và lực lượng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra xác minh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại chung cư Vinhomes Central Park, Phòng P7-30-10 và P7-34-15 (địa chỉ 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh) do bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở có thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tuy nhiên chưa xuất trình hồ sơ pháp lý theo quy định. Nơi đây có trang bị 2 máy laser, 1 máy triệt lông dùng trong y tế.

Một cơ sở thẩm mỹ đang bị cơ quan chức năng thanh tra.

Bà Tuyền có cung cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh số 16/BYT-GPHĐ ngày 23/11/2012 do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp và chứng chỉ hành nghề do Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cấp. Tuy nhiên, giấy tờ có dấu hiệu giả mạo chữ ký, mẫu của cơ quan chức năng.

Chưa hết, Đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều hóa đơn sổ sách, hình ảnh bệnh nhân, một số dược phẩm và bơm kim tiêm cũng như các dụng cụ liên quan đến phẫu thuật.

Bệnh nhân đang thực hiện châm cứu tại cơ sở thẩm mỹ không phép.

Kiểm tra danh mục thuốc tại 2 phòng trên, đoàn thấy có một số thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và thuốc hướng thần, gây nghiện.

Thậm chí, cơ quan chức năng còn phát hiện có một khẩu súng bằng kim loại trong nhà của bà Tuyền. Súng đã được bàn giao cho công an quận Bình Thạnh xử lý theo thẩm quyền.

Sở Y tế TP.HCM chuyển nội dung vụ việc đến Cơ quan CSĐT - Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo pháp luật. Cơ sở thẩm mỹ chui của bà Tuyền hiện đã bị buộc ngừng hoạt động.

Ngoài trường hợp trên, Sở Y tế và Phòng Y tế quận, huyện đã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh (địa chỉ 400A Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 và chi nhánh Công ty tại địa chỉ 277 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM).

Một ca phẫu thuật giải quyết biến chứng cho bệnh nhân khi thực hiện nhấn mí tại cơ sở thẩm mỹ trôi nổi.

Thanh tra Sở Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số 309/QĐ-XPVPHC xử phạt hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung của cơ sở trên.

Ngày 24 và 25/12, Sở Y tế phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động tại cơ sở Spa Hana Bùi tại chung cư Tô Ký (quận 12) do bà Bùi Ngọc Lan làm chủ và là người trực tiếp thực hiện việc nhấn mí, tiêm filler tại cơ sở.

Qua kiểm tra, cơ sở này chưa xuất trình hồ sơ pháp lý hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.