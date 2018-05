TP.HCM: Khởi tố Tài Mụn cùng đồng bọn trong vụ đâm 5 hiệp sĩ thương vong trên đường CMT8

Chiều 17/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 nghi phạm Nguyễn Tấn Tài (tức Tài "mụn", SN 1994, ngụ Q.12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) về tội "trộm cắp tài sản" và "giết người".

Tài Mụn và Phú tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Riêng đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, P.8, Q.Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi "che giấu tội phạm". Hiện cơ quan công an đang xem xét để làm rõ vai trò và xử lý 1 số đối tượng khác có liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận này.

Theo đó, Công an TP.HCM xác định, Tài và Phú là 2 đối tượng hành nghề trộm xe chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Tối 13/5, sau khi quan sát và đang thực hiện hành vi trộm xe SH đang đậu trên đường CMT8 thì nhóm đối tượng này bị Đội hiệp sĩ SBC quận Tân Bình phát hiện. Lúc này, Tài Mụn trực tiếp cầm dao tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong chỉ trong vòng 13 giây. Còn Phú không dùng hung khí tấn công các nạn nhân nhưng có tham gia với vai trò đồng phạm tích cực rồi cùng Tài bỏ chạy.

Hiện trường vụ án gây rúng động dư luận.

Hai hiệp sĩ tử vong tại chỗ do nhóm cướp gây ra là Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi. Ba hiệp sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và anh Đinh Phú Qúy (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Chiều 14/5, các trinh sát đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn tiến hành ập vào căn nhà bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994) đang trốn tại đây. Khuya cùng ngày, các trinh sát PC45 phối hợp với Công an quận Gò Vấp đã tiến hành ập vào căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu phường 9, quận Gò Vấp bắt giữ Lê Tấn Tài. Chiều 16/5, Công an TP.HCM cũng xác nhận bắt giữ thêm 1 đối tượng là bạn tù của Tài "Mụn" để điều tra, làm rõ về hành vi che giấu tội phạm.