Toyota Vios - Lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình Việt

"Sau khi tậu được căn chung cư nho nhỏ thì vợ chồng bắt đầu ý định mua sắm chiếc ô tô đầu tiên để phục vụ nhu cầu công việc hàng ngày cũng như về quê, đi chơi cuối tuần. Nhiều bạn bè rồi người thân đưa ra cả chục mẫu xe để lựa chọn, nhưng cuối cùng chúng tôi chọn chiếc Toyota Vios cho một khởi đầu mới mẻ. Vios là chiếc xe đã quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt với những đặc tính tốt như bền bỉ, tiết kiệm, ít hỏng vặt chi phí bảo trì phù hợp voi mức trung bình của người Việt, …đó cũng là những tiêu chí thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu của chúng tôi" – vợ chồng anh Hoàng Minh Thông (Hà Đông, Hà Nội) mở đầu câu chuyện về chiếc xe Vios vừa mới sắm.



"Sau khi sử dụng xe được mấy tháng thì thấy mình quyết định mua Vios thật đúng đắn, hàng ghế thứ hai rộng rãi thoải mái, cốp xe thì để được rất nhiều thứ từ bàn ghế du lịch, lều trại, thùng dụng cụ, đồ ăn… Xe cũng rất tiết kiệm, quê tôi cách Hà Nội hơn 150km mà mỗi lần đi về chỉ hết hơn 300.000 tiền xăng cho cả hai chiều (theo giá xăng hiện tại là hơn 20.000 đồng/l), lái thích và đặc biệt là êm ái hơn một số xe mà mình đi thử trước đó. Nói chung là hoàn toàn hài lòng… " – anh Thông cho biết thêm.

Hay như câu chuyện của gia đình anh Chu Hải Đăng (Thanh Khê, Đà Nẵng) khi chọn mua chiếc xe đầu tiên cho gia đình. Anh Đăng đặt ra các tiêu chí là xe phải đa năng, vừa di chuyển trong thành phố tiện lợi, vừa có thể đi chơi xa, lái hứng khởi nhưng phải tiết kiệm nhiên liệu. Cũng đã có không ít chuyến đi được gia đình anh Đăng thực hiện với chiếc Vios một cách đầy ngẫu hứng, khi vượt đèo Hải Vân ra Huế, lúc vào Quảng Nam, có khi lại lên luôn Kon Tum thăm họ hàng.

"Thích nhất là ghế ngồi của Vios rất rộng rãi, cách âm cũng tốt, gần như không có tiếng ù từ thân vỏ mà thay vào đó là sự yên tĩnh đến bất ngờ. Cảm giác lái thì thú vị hơn rất nhiều so với một số xe đã từng đi. Trong phố vô lăng nhẹ tênh nên xoay trở dễ dàng, trên cao tốc lại đầm chắc. Bà xã mình vốn hay bị say xe nhưng từ khi ngồi xe nhà là vô tư đi chơi mà chẳng thấy mệt gì nữa…" – anh Đăng chia sẻ thêm sau gần một năm sử dụng xe.

Tay lái của Vios nhẹ nhàng khi di chuyển trong phố và đầm chắc khi đi nhanh là nhờ hệ thống trợ lực điện được Toyota trang bị trên xe. Thêm vào đó, hệ thống động lực với động cơ 1.5L cho công suất 107 mã lực cùng hộp số vô cấp CVT mượt mà là những điểm cộng của Vios so với đối thủ. Chính hộp số vô cấp CVT khiến Vios vận hành êm ái như những chiếc máy tay ga vốn đã quá quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng Việt. Không có cảm giác giật hay rồ ga lúc chuyển số như các dòng xe thông thường, mà thay vào đó là tiếng động cơ rất mượt mà, kể cả khi thốc ga vượt xe khác.

"Theo mình thì khi mua chiếc xe đầu tiên, ai cũng tìm hiểu kỹ càng và đặt ra nhiều tiêu chí đặc biệt là vừa với ngân sách ban đầu và chi phí sử dụng. Mình thấy Vios là ngon nhất trong tầm tiền khoảng 600 triệu đồng mà khó có đối thủ nào cạnh tranh được. Như bố vợ tớ có chiếc Vios 2006, đến nay đã hơn 13 năm mà vẫn chạy vô tư lên rừng xuống biển, chẳng thấy hỏng hóc gì lớn ngoài mấy cái thay thế lặt vặt định kỳ, xe bền và lành vô cùng, có hư thì vào gara nào cũng sửa được mà lại tiết kiệm xăng nữa. Nên khi mua xe cho vợ chồng, tớ cũng lấy Vios nhưng là đời mới 2018 vừa trẻ trung, thể thao lại vẫn mang những đặc tính quá tốt đã trở thành DNA…" – anh Lê Hải Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

"Có những chuyến đi về miền biển, chuyến lại lên rừng lên núi, khi tới hồ nước, lũ nhóc chạy xe thăng bằng, còn mình lại bơm chiếc SUP lên để cả nhà cùng chèo cho thỏa thích. Và khi cần nghỉ ngơi, thì bơm cái đệm hơi mang theo rồi để ở hàng ghế sau thế là thành chiếc giường nằm rộng rãi thoải mái. Nếu xét về tính kinh tế và tiện dụng của một chiếc xe hơi thì khó có xe nào qua mặt được Vios, giá xe quá hợp lý, chi phí sử dụng thấp lại cũng tiện nghi rộng rãi…" – anh Hồ Quang Trung (Quận 4, Tp HCM) chia sẻ.

Toyota Vios chính thức ra mắt gười tiêu dùng Việt năm 2003 và ngay lập tức đã thu được những thành công vang dội trở thành chiếc xe bán chạy nhất trên thị trường với tổng doanh số cộng dồn suốt 16 năm qua khoảng 140.000 xe. Vios có mặt ở mọi nơi trên nước Việt từ phố xá, nông thôn, vùng biển hải đảo, miền núi… nhắc đến xe sedan bình dân là nhắc đến Vios. "Trang bị an toàn cũng là thứ mà vợ chồng mình đặt lên hàng đầu khi mua xe, may mắn là Vios đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó. Đạt tiêu chuẩn 5 sao của ASEAN NCAP, 7túi khí, cùng các tĩnh năng như phanh ABS, EBD, BA, ổn định thân xe VSC, kiểm soát lực kéo TRC hay hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC rất hữu ích với vợ tôi mỗi khi cô ấy cần lấy xe đi đâu đó mà phải dừng giữa dốc hầm chung cư…" – anh Hoàng Minh Khôi (thành phố Vinh, Nghệ An) nói về chiếc Vios mà gia đình anh mới tậu năm 2018.

Với mức giá bán cạnh tranh cùng nhiều các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn từ Toyota, Vios sở hữu không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi, thiết kế thể thao trẻ trung năng động, vận hành mạnh mẽ mà êm ái, tiêu thụ xăng thì chỉ gấp đôi chiếc máy tay ga, trang bị an toàn đầy đủ, bền bỉ và dễ sửa chữa, chi phí sử dụng thấp cộng với giá trị bán lại cao… Toyota Vios đáp ứng trọn vẹn toàn bộ những yêu cầu dù là khó tính nhất về một "chiếc xe đầu tiên" cho mọi gia đình Việt.

Thông tin khuyến mãi đặc biệt cho mẫu xe Vios và Corolla Altis Nhằm đánh dấu cột mốc xuất xưởng chiếc xe thứ 500.000 và tri ân khách hàng đã tin yêu thương hiệu Toyota suốt hơn 20 năm qua, ngày 1/7, Toyota Việt Nam đã chính thức thông báo việc điều chỉnh giá bán lẻ của mẫu xe Vios với mức giảm giá lớn nhất tới 41 triệu đồng cho phiên bản 1.5E MT chỉ còn 490 triệu đồng, giảm 36 triệu đồng cho phiên bản 1.5G CVT còn 570 triệu đồng và giảm 29 triệu đồng cho bản 1.5E CVT còn 540 triệu đồng. Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam cũng ưu đãi lệ phí trước bạ 40 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu xe Corolla Altis từ nay đến hết ngày 31/8/2019.