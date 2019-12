Top MV "không phải dạng vừa đâu" nhất 2019: Vừa ra mắt đã gây bão, view tăng chóng mặt thuộc dạng "siêu to khổng lồ"

Chỉ còn ít ngày nữa, năm 2019 sẽ chính thức khép lại. Trải qua một năm, người yêu nhạc Việt được đắm chìm trong bữa tiệc âm nhạc ngập tràn sắc màu. Những sản phẩm âm nhạc mỗi khi được ra mắt đều không hiếm thấy hàng loạt bình luận của người hâm mộ thừa nhận rằng, đây là năm "King Of MV". Quả thật, với sự chất lượng về cả mặt âm nhạc, câu chuyện, hình ảnh, lời khen này cũng chẳng có gì là quá lời khi nền nhạc Việt đang có sự phát triển ngày một vượt bậc và thậm chí vươn xa ra cả thị trường quốc tế. Cũng trong năm 2019, người yêu nhạc được chứng kiến một bức tranh trọn vẹn - nơi có những MV chất lượng mà chỉ cần vừa hé xuất hiện đã nhận về những con số lượt xem "siêu to khổng lồ". Đây thật sự là một tín hiệu đáng mừng khi khán giả đang thực sự yêu thích những sản phẩm âm nhạc do chính nghệ sĩ Việt làm ra.

Hãy Trao Cho Anh - Sơn Tùng M-TP (173.756.089 lượt xem)

Màn "tái xuất" của Sơn Tùng M-TP sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ "siêu phẩm" "Chạy Ngay Đi" ngay khi ra mắt đã "càn quét" khắp các bảng xếp hạng. Sự kết hợp với rapper huyền thoại thế giới Snoop Dogg đã tạo nên cơn "địa chấn" và giúp "Hãy Trao Cho Anh" vươn xa ra tầm châu lục khi liên tiếp lọt top trending trên nhiều quốc gia khác như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Đài Loan, Đức... Sau 5 tháng lên sóng, hiện MV đang nắm giữ hơn 173 triệu lượt xem trên Youtube.

SƠN TÙNG M-TP | HÃY TRAO CHO ANH ft. Snoop Dogg | Official MV

Bạc Phận - Jack & K-ICM (257.896.339 lượt xem)

Nếu nhắc đến các sản phẩm âm nhạc của Jack và K-ICM thì có lẽ "đứa con" mang tên "Bạc Phận" đang có thành tích áp đảo tất cả các sản phẩm khác từ cặp đôi khi đang nắm giữ đến gần 258 triệu lượt xem chỉ sau 7 tháng lên sóng. Dù khi mới ra mắt, sản phẩm này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều nhưng chính phần âm nhạc mang đậm chất miền tây do Jack thể hiện cùng lối xử lý phối khí đặc biệt của chàng trai producer tài năng K-ICM đã tạo nên sức hút khó cưỡng và giúp cho "Bạc Phận" trở thành MV có lượt xem nhiều nhất của cặp đôi tính đến thời điểm hiện tại.

"BẠC PHẬN" - K-ICM ft. JACK

Anh Ơi Ở Lại - Chi Pu (78.494.295 lượt xem)

Trong năm 2019, Chi Pu cũng có màn comeback "đường đua" Vpop vô cùng ngoạn mục khi khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng vì hình ảnh cũng như phần âm nhạc mà cô mang tới. Chẳng còn những phán xét hay định kiến, thay vào đó, Chi Pu được khán giả dành rất nhiều tình cảm cho lần trở lại này.

Ngay khi "Anh Ơi Ở Lại" ra mắt, người hâm mộ và có lẽ ngay chính Chi Pu đã nhận ra rằng ballad chính là con đường đúng đắn mà cô và ekip của mình đã chọn lựa. Từ câu chuyện Tấm Cám được truyền tải góc nhìn mới đến tâm trạng được Chi Pu đẩy lên cao trào đã thực sự tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Sau 7 tháng góp mặt trong danh sách MV ra mắt năm 2019, "Anh Ơi Ở Lại" đang đạt gần 79 triệu lượt xem và hứa hẹn sẽ sớm đạt thành tích 100 triệu view trong thời gian tới.

MV "Anh Ơi Ở Lại"

Ex's Hate Me - B Ray x Masew (Ft AMEE) (104.886.174 lượt xem)

MV "Ex's Hate Me" của B Ray đã chứng kiến lần đầu tiên xuất hiện của nữ tân binh AMEE. Với sự kết hợp khá thú vị, MV khi được ra mắt đã nhận nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Chẳng những thế, câu chuyện "trả thù" người yêu cũ ngay đúng dịp Valentine cũng khiến cho khán giả cảm thấy thích thú. Đây cũng được xem là màn chào sân Vpop khá thành công của AMEE khi chỉ vừa xuất hiện trong một sản phẩm mới nhưng đã gặt hái được thành tích lớn. Sau 10 tháng ra mắt, MV "Ex's Hate Me" đã nhận về gần 105 triệu lượt xem cùng hơn 607 nghìn lượt thích trên Youtube.

MV "Ex's Hate Me" - B Ray x Masew (Ft AMEE)

Tự Tâm - Nguyễn Trần Trung Quân (22.709.131 lượt xem)

Dù mới chỉ ra mắt được hơn 1 tháng nhưng MV "Tự Tâm" của Nguyễn Trần Trung Quân đã tạo được sức hút vô cùng mãnh liệt trên mạng xã hội. Câu chuyện đam mỹ cổ trang trong MV lập tức gây "bão" và lan toả ra cả thị trường Trung Quốc. Các fan tại Trung Quốc cũng không cưỡng lại được mạch chuyện hấp dẫn và phần âm nhạc lôi cuốn từ Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng. Chẳng thế mà mới ra mắt không lâu nhưng sản phẩm âm nhạc này đã thu về gần 23 triệu lượt xem trên Youtube. Bên cạnh đó, cũng chính tình cảm của người hâm mộ mà Nguyễn Trần Trung Quân cùng ekip của mình đã quyết định thực hiện tiếp MV "Tự Tâm" phần 2.

MV "Tự Tâm" - Nguyễn Trần Trung Quân

Sáng Mắt Chưa - Trúc Nhân (49.509.079 lượt xem)

Thời điểm mới ra mắt, ít ai tin được rằng "Sáng Mắt Chưa" sẽ là một sản phẩm thành công và lan tỏa nhiều như “Thật Bất Ngờ". Lý do xuất phát từ đề tài về LGBT sẽ thu hẹp đối tượng khán giả đến với sản phẩm chỉ còn trong phạm vi cộng đồng thế giới thứ 3. Thế nhưng, chính cách xây dựng câu chuyện trong MV đầy văn minh với các tình tiết hài hước được chèn vào một cách hợp lí, đã giúp cho MV được mọi người đón nhận. Bằng chứng là con số view hiện tại đã lên đến gần 50 triệu, thành tích vô cùng đáng khen.



MV "Sáng Mắt Chưa?" - Trúc Nhân

Mượn Rượu Tỏ Tình - Big Daddy x Emily (133.758.979 lượt xem)

Sau khi bất ngờ tuyên bố về chung một nhà khiến cho người hâm mộ vô cùng bất ngờ thì Big Daddy và Emily cũng cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu con đường song hành cùng nhau với MV "Mượn Rượu Tỏ Tình". Ra mắt đúng vào dịp valentine cùng hàng loạt câu hát "thả thính cực mạnh" đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Đến chính Big Daddy và Emily cũng phải bày tỏ sự bất ngờ vì tình cảm của khán giả dành cho "đứa con cưng" của mình. Sau 10 tháng debut MV, "Mượn Rượu Tỏ Tình" đang giữ gần 134 triệu lượt xem trên Youtube.

"Mượn Rượu Tỏ Tình" - Big Daddy x Emily

Anh Nhà Ở Đâu Thế - AMEE (91.388.958 lượt xem)

Sau màn chào sân thành công với MV "Ex's Hate Me", đầu tháng 4/2019, AMEE đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên "Anh Nhà Ở Đâu Thế" cùng sự kết hợp với rapper B Ray. Sau 2 ngày ra mắt, MV đã đạt hơn 2,5 triệu lượt xem, leo thẳng lên Top 2 Trending Youtube, chỉ đứng sau MV "Kill This Love" của BLACKPINK đang xếp #1 Trending Youtube. Với một tân binh mới ra mắt, thành tích này là có thể nói là đáng ngưỡng mộ sau những gì mà AMEE đã thể hiện. Sau nửa năm phát hành MV, "Anh Nhà Ở Đâu Thế" đã đạt hơn 92 triệu lượt xem trên Youtube.

MV "Anh nhà ở đâu thế?" | AMEE

Sóng Gió - Jack & K-ICM (236.427.787 lượt xem)

Nếu như MV "Bạc Phận" của bộ đôi Jack và K-ICM đạt đạt hơn 257 triệu lượt xem thì MV "Sóng Gió" cũng đang sở hữu thành tích chẳng kém cạnh. Sau thành công của "Bạc Phận", thừa thắng xông lên, Jack và K-ICM tiếp tục tung ra MV "Sóng Gió" nối tiếp câu chuyện tình đầy dang dở trong MV. Không chỉ ra mắt MV, cặp đôi còn đầu tư hẳn một phim ngắn để mang đến một sản phẩm nhiều góc nhìn hơn cho khán giả. Ở thời điểm hiện tại, "Sóng Gió" đang thu về gần 236 triệu lượt xem và vẫn đang nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả.

"Sóng Gió" - Jack & K-ICM

Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi - Min (97.040.034 lượt xem)

MV "Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi" của Min dù vướng phải những lùm xùm không đáng có ngay khi ra mắt nhưng chỉ sau đó không lâu, sản phẩm này đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Theo đó, MV này đã sau 2 ngày ra mắt đã đạt hơn 5,8 triệu lượt xem và leo thẳng lên Top 1 Trending Youtube. Và đúng như dự đoán của người hâm mộ, số lượt xem của MV này vẫn tiếp tục tăng dần đều và tính đến thời điểm hiện tại đã đạt hơn 97 triệu lượt xem trên Youtube. Với thành tích này, MV "Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi" hứa hẹn sẽ đạt cột mốc 100 triệu lượt xem trong thời gian ngắn tới đây.

MV "Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi" - Min

Để Mị Nói Cho Mà Nghe - Hoàng Thuỳ Linh (89.213.396 lượt xem)

Với nội dung MV mang cả một "vũ trụ văn học" Việt Nam vào một cách đầy sáng tạo như cô Mị trong "Vợ chồng A Phủ", anh cu Tràng trong "Vợ nhặt", lão Hạc và cậu Vàng trong "Lão Hạc", chị Dậu trong "Tắt đèn",... MV "Để Mị Nói Cho Mà Nghe" của Hoàng Thuỳ Linh đã tạo nên cơn sốt ngay khi ra mắt. Ra mắt vào gần thời điểm kỳ thi THPT quốc gia nên sản phẩm càng khiến cho khán giả quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Sau hơn 5 tháng ra mắt, MV đã mang về thành tích gần 90 triệu lượt xem trên Youtube.



MV "Để Mị nói cho mà nghe" - Hoàng Thùy Linh.

Đi Đu Đưa Đi - Bích Phương (54.512.553 lượt xem)

Với MV "mặn hơn muối" của Bích Phương, không khó để hiểu vì sao chỉ sau chưa đầy 1 ngày ra mắt, "Đi Đu Đưa Đi" đã tiến thẳng top 1 trending Youtube. Câu hát "đinh" trong ca khúc "Lúc đi hết mình lúc về hết buồn" cũng lập tức viral khắp các trang mạng xã hội và trở thành câu "chế" hài hước của cộng đồng mạng. Ngoài ra, bối cảnh sáng tạo, biến Bích Phương từ một bà lão thành gái quê rồi hóa thân vào cô nàng quyến rũ khiến trai trẻ mê tít cũng là điểm nhấn cuốn hút người nghe và xem. Sau 3 tháng lên sóng, MV đang nắm giữ 54,5 triệu lượt xem trên Youtube.

MV "Đi Đu Đưa Đi" - Bích Phương

Hồng Nhan - Jack (182.117.695 lượt xem)

Cũng không thể không nhắc tới MV debut trên con đường sự nghiệp solo của Jack với MV "Hồng Nhan". Đây là sản phẩm đầu tiên mà Jack ra mắt kể từ khi rời nhóm nhạc và chỉ mới ra mắt nhưng MV "Hồng Nhan" đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Cũng chính từ đây, tên tuổi của Jack trở thành một hiện tượng mới của làng nhạc Việt. Những sản phẩm sau đó của Jack khi ra mắt cũng đều nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Những con số về lượt xem chính là bảo chứng cho sức hút không thể chối cãi của Jack. Riêng với "Hồng Nhan", sau 10 tháng lên sóng đã thu về 182 triệu lượt xem trên Youtube.

"Hồng nhan" - Jack.

