Mùa thu đông về là thời điểm thích hợp để mua bình giữ nhiệt khi bạn có thể giữ được đồ uống (thậm chí đồ ăn) ấm, nóng trong thời gian lên tới 6-8 tiếng.

Về cơ bản, giá của một chiếc bình giữ nhiệt cao hơn hẳn so với các loại bình khác nên khiến nhiều người e ngại. Nhưng với độ tiện lợi và độ bền bất diệt của một chiếc bình giữ nhiệt thì tin WeBuy đi, nếu mua rồi bạn sẽ không phải hối hận đâu.

Độ nóng hoặc lạnh được duy trì nhiều tiếng, không bị đọng hơi nước ra bên ngoài, không rỉ khi di chuyển, dễ vệ sinh, chất liệu được chứng nhận an toàn với sức khỏe là những ưu điểm dễ nhận thấy của một chiếc bình giữ nhiệt chất lượng.

Dưới đây là top 5 thương hiệu bình giữ nhiệt uy tín ở Việt Nam bạn có thể tham khảo mua dùng nhé.

1. Comet

Đây là hãng đồ điện tử gia dụng của Trung Quốc, ở phân khúc khá rẻ so với các hãng khác, bán từ quạt điện, nồi chiên không dầu đến máy xay, xoong chảo, bóng đèn. Nhưng tất nhiên là sản phẩm của hãng vẫn đảm bảo an toàn, nhất là so sánh với những loại bình giữ nhiệt giá rẻ được bán trôi nổi trên thị trường.

Mẫu bình khá xinh giá chỉ gần 160.000 đồng.

Bình giữ nhiệt của Comet phong phú kiểu dáng nhưng thể tích chỉ dao động mức 300-500ml, chưa nhiều lựa chọn nhưng bù lại, giá không chênh nhau nhiều. Đây cũng là mức thể tích được ưa chuộng nhất rồi.

2. Elmich

Đây là thương hiệu của Czech, phổ biến ở Việt Nam với nhiều mặt hàng nhà bếp. Đồ của Elmich có giá không quá cao và với mặt hàng bình giữ nhiệt, có rất nhiều mẫu mã cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, một số mẫu mã được review là rỉ nước nếu bạn mang đi và va đập nhiều nên bạn nhớ xem đánh giá trước khi chọn nhé.

Mẫu bình cơ bản, nắp làm cốc, thể tích 500ml giá chưa đến 200.000 đồng - rẻ so với các hãng khác.

Hãng xứng đáng nhà vô địch trong các mẫu mã, thể tích để bạn lựa chọn.

3. Zebra

Thương hiệu đồ gia dụng Thái Lan ra đời từ năm 1968, nổi tiếng với hàng loạt sản phẩm từ kim loại không gỉ, từ các loại tô bát, khay đựng đến ấm nước, cặp lồng. Không có thiết kế thời trang, bắt mắt, Zebra trông khá nồi đồng cối đá, là một phần tuổi thơ khi chắc hẳn gia đình nào cũng từng có một món đồ inox của Zebra rồi.

Zebra ngày xưa được bán ở trong các cửa hàng bát đĩa ở chợ, gian hàng tiểu thương cho đến bây giờ phân phối trên các trang thương mại điện tử, hệ thống siêu thị.

Nếu bạn là 9X trở ngược về trước, cá là bạn ít nhất đã từng thấy chiếc bình này.

Bây giờ, Zebra cũng bắt đầu có mẫu mã thời trang hơn ngày xưa rồi.

Combo này có giá khá đẹp, rủ bạn bè mua thôi nào.

4. Lock&Lock

Thương hiệu đồ gia dụng Hàn Quốc từ lâu được người tiêu dùng Việt yêu thích vì chất lượng tốt và giá cả vừa phải. Trong thị trường bình giữ nhiệt, phải công nhận, Lock&Lock là hãng chăm chỉ chạy các chương trình quảng cáo, flash sale nhất nên cũng ấn tượng hơn so với các hãng khác. Giá niêm yết khá cao nhưng với các chương trình giảm giá, bạn có thể mua được bình giữ nhiệt Lock&Lock tầm hơn 200.000 đồng.

Mẫu bình phổ biến nhất của hãng, nhiều màu sắc, thể tích 330ml và giá 199.000 đồng.

Một sản phẩm hay ho khác cũng hay chạy sale của hãng là tumbler - cốc giữ nhiệt. Tuy không thích hợp để di chuyển vì bị rỉ nước ra ngoài, nhưng thiết kế một chiếc cốc lại thích hợp để ở bàn làm việc, cầm vừa tay và dễ vệ sinh.

5. Tiger

Bên cạnh các hãng Trung, Thái, Czech, Hàn thì Tiger chính là đại diện của nước Nhật. Tại Nhật, Tiger cũng là một hãng đồ gia dụng lâu đời từ năm 1923, được yêu thích bởi quốc gia này có khí hậu lạnh và người dân có thói quen tự mang bình nước. Tiger về Việt Nam chưa lâu, lựa chọn phân phối một số sản phẩm như bình giữ nhiệt, cặp lồng, nồi cơm điện.

So với các hãng trên, đồ của Tiger ở phân khúc cao cấp nhất. Ngay cả khi mua sale, một bình giữ nhiệt cỡ vừa có giá hơn 350.000 đồng còn giá gốc hơn 500.000 đồng.

Bình Tiger ở phân khúc cao cấp hơn so với 4 hãng trên kia.

Mẫu này cao cấp hơn giá còn 475.000 đồng. Các sản phẩm của hãng được bảo hành 12 tháng.