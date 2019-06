Tôi không ngờ sau khi bí mật bị bại lộ, con gái tôi lại thù ghét mẹ và học hành sa sút đến thế

Tôi và chồng kết hôn được 15 năm, khi kinh tế ổn định, 2 đứa con một trai một gái khỏe mạnh lớn dần thì tôi phát hiện anh ấy ngoại tình. Tôi vốn là người đàn bà mạnh mẽ và tự lập. Dù sinh hai con liên tiếp nhưng tôi vẫn lên được chức trưởng phòng, thu nhập cao gấp đôi chồng.

Chẳng cần biết lý do anh ta phản bội là gì, tôi ngay lập tức đòi ly hôn. Chồng tôi giãi bày rằng anh ấy chỉ say nắng cô đồng nghiệp, vì cô ta yếu đuối tôn thờ anh ta chứ không giỏi vượt chồng như tôi. Tôi càng thấy khinh bỉ anh ta. Đàn ông không chịu nỗ lực cố gắng để vợ con tự hào, lựa chọn việc an nhàn mà còn đòi được đàn bà yếu đuối và dựa dẫm. Thật nực cười!

Chồng tôi nhận nuôi con gái lớn, còn tôi chăm con trai nhỏ mới hơn 3 tuổi. Con gái tôi khóc như mưa xin mẹ tha thứ cho bố, nhưng tôi gạt phắt đi. Tôi bảo con: "Yên tâm đi con, mẹ vẫn có trách nhiệm chăm lo cho con không thiếu thốn thứ gì. Chịu khó ở với bố nhé".

Tôi nhất quyết ly hôn vì không muốn gắn bó với người chồng phản bội. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi có vẻ tu chí làm ăn, chăm lo cho con. Con gái vẫn thương bố lắm, nó luôn hỏi thăm tôi đã có người mới chưa. Nó tìm mọi cách vun đắp cho tôi quay lại với chồng cũ. Tôi không muốn quay lại. Tôi muốn bắt đầu một cuộc đời mới với người đàn ông xứng đáng hơn.



Vì vậy, tôi giấu con việc tôi đã có người mới. Chồng cũ tôi biết chuyện không nói nhiều, anh xin tôi hoãn đám cưới lại và giữ bí mật để con gái tập trung thi chuyển cấp, sau đấy anh sẽ giải thích với con. Anh không mong tôi tha thứ nữa.

Dần dần, anh ta kiếm cớ để ít đưa con qua nhà tôi hơn. Con bé cũng bận rộn ôn thi nên không thắc mắc gì. Còn tôi không muốn trì hoãn được đám cưới vì đã có bầu.

Cho đến một hôm, tôi đang dạo phố với chồng mới và con trai, bỗng dưng tôi thấy con bé đi chơi cùng bạn. Tôi vội vàng quay đi ngay vì sợ bí mật bị bại lộ. Nhưng con gái tôi đã nhìn thấy tất cả. Nó lao đến chỗ tôi như tên bắn, vừa khóc vừa chỉ tay vào chồng mới của tôi: "Ông ta là ai? Chồng của mẹ à? Mẹ không cần bố và con nữa đúng không?".

Tôi lúng túng giải thích nhưng con bé hét lên: "Con ghét mẹ" rồi bỏ đi ngay lập tức. Từ hôm đó trở đi, nó không tìm đến tôi, không nhắn tin hay gọi điện. Tôi rất giận nên cũng không hỏi đến con nữa.

Tôi thương con không có nghĩa là bản thân không được tìm hạnh phúc mới. (Ảnh minh họa)

Mới đây, chồng cũ của tôi nhắn tin rất giận dữ trách móc tôi lo cho hạnh phúc cá nhân mà không nghĩ đến tâm trạng của con. Anh báo tin con bé thi trượt trường nó yêu thích nhất. Giờ điểm thi quá thấp phải học một trường tư với chi phí đắt đỏ. Anh sẽ chuyển nó vào Nam, tránh xa tôi suốt đời để nó quên đi ký ức tồi tệ về mẹ.

Anh ta bảo tôi: "Người lớn cứ giằng co bảo vệ hạnh phúc của bản thân mà quên đi rằng con trẻ cần một gia đình có cả bố và mẹ". Anh ta thốt lên được câu ấy mà sao trước đây còn ngoại tình?

Tôi thương con không có nghĩa là bản thân không được tìm hạnh phúc mới. Tôi thực sự thấy mình có lỗi khi để con bắt gặp, nhưng làm sao tôi giấu nó được cả đời. Nó đã lớn rồi, lẽ ra nó phải chấp nhận việc có những sai lầm không bao giờ sửa chữa được, như việc của chồng tôi và tôi cũng vậy.

Mọi người cho tôi xin một lời khuyên để tôi có thể giải thích rõ ràng với con gái được không?