Toàn bộ tiền ủng hộ mẹ con sản phụ phải ngủ hành lang bệnh viện chờ đẻ sẽ được cơ quan chức năng giám sát

Sau khi câu chuyện về một sản phụ bị chồng từ chối nhận con trong bụng, một mình vào bệnh viện (BV) quận 2 (TP.HCM) sanh nở khi chỉ có hơn 30.000 đồng trong túi được đăng tải, những ngày qua đã có nhiều luồng thông tin cho rằng bệnh nhân kể không đúng sự thật. Chúng tôi đã tiến hành xác minh sự việc này.

Khoa Phụ sản, BV quận 2.

Gia đình chồng sản phụ nói gì?

Trao đổi với phóng viên, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 2 (TP.HCM) cho biết sau khi nhận được thông tin sự việc, nơi đây đã cử người đến tận gia đình chồng của chị Lê Thị Thắm (33 tuổi, quê Thanh Hóa) tại phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) để xác minh.

Tại đây, anh T. cho rằng chị Lê Thị Thắm đã thông tin hoàn toàn sai lệch về hoàn cảnh của mình.

Người chồng xác nhận với Hội phụ nữ việc không đăng ký kết hôn với chị Thắm, cũng như gia đình chồng không còn thừa nhận chị này là con dâu.

Sức khỏe con trai mới sinh của chị Thắm đã ổn định.

Lý do được đưa ra là vì chị Thắm không lo làm ăn lại thường xuyên bỏ nhà đi. Anh T. cùng cha mẹ cho rằng đã phát hiện chị Thắm buôn bán, sử dụng ma túy nên từng báo cho công an khu vực đến bắt chị này.

"Những người hàng xóm xung quanh cũng thông tin cho chúng tôi việc người vợ không lo làm ăn, dù chị ta có nghề may rất giỏi. Gia đình cho biết người vợ bỏ nhà đi từ năm 2017 nên đứa nhỏ vừa sinh không phải là con của anh T." – đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 2 cho hay.

Theo lời của gia đình anh T. cung cấp cho Hội phụ nữ quận thì họ đang nuôi 3 đứa con mà chị Thắm để lại. Bản thân người chồng là bộ đội xuất ngũ, hiện đang làm nghề bảo vệ. Trước khi về ở với anh, chị Thắm đã có chồng và một đứa con.

Lãnh đạo UBND phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) xác nhận việc gia đình anh T. đã đến phường khai báo chị T. không còn cư trú trên địa bàn từ năm 2017. Nơi này cho biết ngay khi người nhà khai báo việc chị Thắm có sử dụng ma túy, phường đã điều động lực lượng an ninh để phục bắt người phụ nữ để đưa về trung tâm cai nghiện.

Tuy nhiên đến thời điểm chị Thắm sinh con, việc thai phụ có nghiện ma túy hay không vẫn chưa được làm rõ.

Đại diện Hội phụ nữ Quận 2 đã động viên gia đình đến thăm hai mẹ con chị Thắm. Tuy nhiên anh T. cùng gia đình không chấp nhận vì cho rằng họ không còn dính líu gì đến chị này nữa. Họ chỉ nuôi những đứa con trước, không nhận đứa bé chị Thắm mới sinh.

Sản phụ được quản lý ở một phòng riêng, hơn 300 triệu đồng tiền ủng hộ sẽ dành cho những đứa trẻ

Phản hồi lại luồng thông tin trên, chị Thắm khẳng định mình không hề có con với ai khác ngoài anh T.

Chị quen anh T. sau khi chia tay người cũ hơn 1 năm và cũng không đăng ký kết hôn.

Chị cũng cho rằng trong 3 đứa nhỏ gia đình chồng đang nuôi, chỉ có bé N.T.B.H (4 tuổi) và bé N.T.G.B (2 tuổi) là con của mình. Bé gái lớn 10 tuổi mà gia đình chồng đang nuôi là con riêng của anh T.

Chị Thắm phản hồi lại luồng dư luận trái chiều về mình.

Trả lời chuyện gia đình chồng cho rằng chị đã bỏ nhà đi từ năm 2017, chị Thắm cho biết thời điểm đó chị và anh T. dọn ra ở riêng. Vài tháng sau do làm chuyện làm ăn thất bại, chồng chị trở về nhà. Tuy nhiên lúc này, không hiểu lý do gì gia đình chồng không cho chị quay lại nữa.

"Không được gia đình chồng chấp nhận, em ở nhờ nhà một chị hàng xóm gần đó rồi cứ qua lại thăm con. Chỉ đến khi mang thai 4 tháng và phát hiện anh ấy có người mới, em mới chính thức cắt đứt, tìm đường ra ở riêng" – chị Thắm trần tình.

Về chuyện bị "tố" sử dụng ma túy, sản phụ khẳng định mình hoàn toàn không có.

"Hôm ấy em đang ở nhà người chị hàng xóm, có đông bạn bè của chị ấy đến thì chồng em gọi công an đến bắt em, nói em tụ tập sử dụng ma túy. Em được đưa về công an phường rồi được thả ra sau khi công an xác định không phải. Em cam đoan những gì mình chia sẻ mấy ngày qua đều là sự thật".

Về số tiền các mạnh thường quân ủng hộ những ngày qua, chị Thắm gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người và cho biết đã giao lại tất cả cho phòng Công tác xã hội (CTXH), BV quận 2 quản lý.

Ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng CTXH, BV quận 2 thông tin, đến trưa ngày 23/7, số tiền mà BV nhận từ mạnh thường quân ủng hộ chị Châu đã lến đến 317 triệu đồng. Từ khi câu chuyện được đăng tải, phòng CTXH đã chuyển sản phụ sang một phòng riêng và cử nhân viên quản lý, do đó tất cả tiền ủng hộ đều được thống kê kỹ lưỡng.

Ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng CTXH, BV Quận 2 khẳng định tiền ủng hộ sẽ dành để nuôi dạy những đứa trẻ và không để sản phụ tự quản lý.

Theo mong muốn của sản phụ, phía phòng sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận 2 dùng tất cả tiền giúp đỡ (sau khi trừ viện phí) gửi vào sổ tiết kiệm cho các con của chị Thắm thụ hưởng. Số tiền này sẽ chỉ được chính những đứa trẻ rút ra hoàn toàn khi đã đủ 18 tuổi, dưới sự quản lý của cơ quan chức năng.

"Mọi sự việc xảy ra đều có những ý kiến trái chiều. Điều chúng tôi làm hiện giờ là tìm cách để giúp cho những đứa bé được nuôi dạy đàng hoàng. Hiện tại chị Thắm vẫn chưa được xuất viện vì vết mổ còn đau và chưa có chỗ ở. Một mạnh thường quân cũng đã liên hệ bệnh viện để mong được hỗ trợ nơi ở cho hai mẹ con chị Thắm. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiền ủng hộ được sử dụng đúng nơi, đúng chỗ".

Đại diện Phòng CTXH của BV cũng gửi đến độc giả lời thông báo dừng quyên góp cho trường hợp của sản phụ Lê Thị Thắm.