Tờ giấy hé lộ manh mối trong nghi án giết người, cướp của nhưng chỉ đầu thú nhận trộm cắp tài sản

Dấu hiệu bất thường

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tiến hành phối hợp với Công an huyện Ba Vì, TP.Hà Nội điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1996, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đang bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương và thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản ở một địa bàn khác.

Nguyễn Văn Anh tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương nhận được đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, TP. Hà Nội về việc phối hợp xác minh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 27/7/2019 tại địa bàn thôn 4, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Anh.

Trong vụ án, đối tượng đã bỏ lại ở hiện trường 1 túi xách, bên trong có một số giấy tờ liên quan đến việc cầm, cắm chiếc xe máy BKS: 37M1 - 248.70 của anh Lương Văn Khương (SN 1991, quê quán thôn Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện anh Khương đang trú tại ngõ 9, Trần Cảnh, phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương). Qua đó, cơ quan công an đã triệu tập anh Khương để điều tra, xác minh về việc anh bị mất cắp xe máy trước đó.

Sau khi được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì cung cấp thông tin về vụ án và đặc điểm đối tượng gây án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương thấy có nhiều đặc điểm giống với Nguyễn Văn Anh, đồng thời nhận thấy việc ra đầu thú của Nguyễn Văn Anh có nhiều điểm nghi vấn nên cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đã trích xuất đối tượng từ nhà tạm giữ của Công an TP. Hải Dương ra để đấu tranh mở rộng.

Ban đầu đối tượng Nguyễn Văn Anh không thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ từ Công an huyện Ba Vì, TP. Hà Nội cung cấp, đến ngày 31/7, Nguyễn Văn Anh đã phải thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản mà đối tượng đã thực hiện ngày 27/7 trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù vào tháng 3/2019.

Tiếp tục thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản

Sau khi gây ra vụ án trộm cắp tài sản tại địa bàn TP. Hải Dương, đối tượng Nguyễn Văn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong thời gian bỏ trốn Nguyễn Văn Anh đi lên Hà Nội sống lang thang.

Khoảng 8h, ngày 27/7, đối tượng đi bộ một mình ra vườn hoa chéo bến xe Sơn Tây, tại đây Nguyễn Văn Anh đến gặp và thuê ông Khuất Tiến Tân (SN 1968, trú tại cụm 13, xã Sen Chiếu, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) làm nghề xe ôm đang đứng chờ khách ở gần đó để chở Nguyễn Văn Anh đi lên huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Khi đến địa bàn thôn 4, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, đối tượng Anh nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy Wave, BKS: 30X4 - 3349 mà ông Tân đang sử dụng. Anh bảo ông Tân dừng xe đứng chờ ngoài đường, còn hắn đi bộ vào một nhà dân ở trong ngõ gần đó lấy 1 con dao (dạng dao mèo) giấu vào trong người rồi đi ra chỗ cũ.

Sau khi ngồi lên xe, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, vùng sườn ông Tân. Ông Tân túm được dao giằng co và hô hoán nên đối tượng đã bỏ lại con dao cùng túi xách của mình bỏ chạy.

Không dừng lại ở đó, trên đường tháo chạy, khi đến nhà anh Đỗ Văn Quảng SN 1974, trú tại thôn 2, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, phát hiện anh Quảng có dựng 1 xe máy Honda Cup BKS: 33 - 085F4, trị giá khoảng hơn 3.000.000 đồng, có cắm sẵn chìa khóa nên đối tượng đã trộm cắp chiếc xe này bỏ chạy về nhà người quen là chị Kiều Thị Toàn (ở xóm Đình Ngói, cụm 2, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ) cất giấu.

Sau tất cả những hành vi trên, đối tượng Nguyễn Văn Anh có biểu hiện hối hận và suy nghĩ lại nên vào sáng ngày 28/7, đối tượng đã ra đầu thú theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương.

Hắn nghĩ rằng việc ra đầu thú về tội Trộm cắp tài sản sẽ được khép lại hồ sơ và xử lý nhẹ hơn, tuy nhiên hành vi của Nguyễn Văn Anh đã không qua mắt được lực lượng công an vì những mâu thuẫn, bất minh trong lời khai mở rộng vụ việc.

Tại cơ quan công an đối tượng Nguyễn Văn Anh khai nhận đã đâm, chém khoảng 8 nhát vào người ông Tân. Nạn nhân đang phải cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP. Hải Dương và Công an huyện Ba Vì đang phối hợp điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo luật định.