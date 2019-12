To gan chê cô giáo béo ngay trong bài kiểm tra, học sinh nhận được dấu chấm hỏi to đùng cùng lời phê vừa gắt vừa hài

Nhiều học sinh thường nghịch ngợm, lén gọi thầy cô của mình bằng những biệt danh hài hước dựa theo ngoại hình hoặc tính cách.

Chẳng hạn như "cô A gầy", "thầy B cao kều" hay "cô C mũm mĩm". Tuy nhiên to gan đến mức dám viết hẳn biệt danh của giáo viên vào bài kiểm tra như bạn học sinh này thì đúng là gan to tày trời!

Cụ thể, trong giờ kiểm tra Văn, một nam sinh Trung học đã cả gan viết ô lời phê như sau: "Lời phê của cô Hương béo".

Dù bị tổn thương nghiêm trọng nhưng cô Hương vẫn bình tĩnh, đáp trả lại học trò theo cách vừa gắt vừa hài. Cô khoanh hai chữ "Hương béo" lại và buông nhẹ 1 câu: "Mày béo thì có!".

Đây chính xác 100% là lời phê của cô giáo. Cô thường hay xưng hô gần gũi với học sinh là: "Cô - mày".

Lời phê bá đạo của cô giáo.

Lời phê bá đạo của cô sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận hơn 35 nghìn lượt like, 603 bình luận và 694 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều phì cười bởi sự vui tính, thân thiện với học trò của cô giáo.

Bên cạnh đó, không ít người chia sẻ những ô ghi lời phê bá đạo không kém khác của mình:

"Trước mình còn ghi: "Lời phê của cô My xinh đẹp, rộng lượng, vị tha".

"Mình trước nịnh thầy giáo, ghi là "Lời phê của thầy Minh đẹp trai, luôn chấm điểm nương tay với học sinh". Mà thầy lầy không kém phê lại: "Thầy xấu trai, chẳng biết nương tay là gì". Đọc xong cười muốn tắt thở".

Ảnh chụp màn hình.

"Cô dễ thương quá. Nhiều thầy cô khác mà học sinh dám ghi như thế này là viết bản kiểm điểm rồi đấy".

"Cô trò càng ngày càng thân thiện nhỉ. Đi học mà cảm giác cô trò giống như những người bạn. Mình ngày xưa đi học không được thế, giữa giáo viên với học sinh hồi trước có khoảng cách lắm".