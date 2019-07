Tình trạng sức khỏe của thượng úy CSGT bị thanh niên đi xe máy, tông "bay" lên không

Sau khi bị Đỗ Văn Thắng (trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade đâm trúng trong lúc làm nhiệm vụ , thượng úy Nguyễn Trọng Quý hiện đang công tác tại đội CSGT Công an huyện An Lão, Hải Phòng đã được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) để cấp cứu.

Chiều 9/7, thông tin với PV về tình trạng sức khoẻ của Thượng úy Quý, ông Nguyễn Công Bình - Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cho biết, hiện tại sức khoẻ của Thượng úy Quý đã qua cơ nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc xe máy do Thắng điều khiển.

Tuy nhiên, các bác sỹ vẫn đang tiến hành chụp, chiếu và làm các thủ tục cũng như theo dõi các chỉ số về sức khoẻ của bệnh nhân.

Trước đó, vào khoảng 11h10 phút ngày 9/7, Đỗ Văn Thắng (trú xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade mang BKS 15D1 294... trên tuyến tỉnh lộ 354 theo hướng huyện Tiên Lãng đi quận Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

Khi lưu thông tới khu vực xã Mỹ Đức, Thắng chạy xe với tốc độ cao đã đâm trúng Thượng uý Nguyễn Trọng Quý đang làm việc tại đây.

Sau đó, Thượng uý Quý được đưa đi cấp cứu còn Thắng chỉ bị xây xát nhẹ.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tích cực điều tra, làm rõ.