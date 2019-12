Tình tiết mới vụ 3 cô gái chết trong nhà trọ ở Hà Nội: Một nạn nhân trông giống nam giới

Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. Theo một nguồn tin PV nắm được, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại phòng ở của 3 cô gái có một bếp than tổ ong và bên trong có 3 viên than xếp chồng lên nhau.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, cảnh sát cũng thu giữ được 3 bức thư tuyệt mệnh được cho là của 3 cô gái,. Nội dung những bức thư không được tiết lộ, tuy nhiên nguồn tin nghi vấn cho rằng; có thể 3 nạn nhân đều mắc bệnh trầm cảm và thuê nhà ở chung với nhau.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 28/12, người dân trên địa bàn phường Phúc Diễn phát hiện 3 người đã tử vong trong một căn phòng nhỏ.

Một số người hàng xóm nhớ lại, những nạn nhân trên rất ít giao lưu với bên ngoài.

"Trong số các nạn nhân này có một người tên Nguyễn V.A (SN 1992) hình dáng bên ngoài ai cũng thấy giống nam giới, nhưng sau khi tìm hiểu thì được biết đó là nữ giới", một người hàng xóm kể.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.