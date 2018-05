Tình huống trớ trêu: Mẹ đang hạnh phúc vì được bạn trai cầu hôn thì con trai bất ngờ tụt quần tè bậy

Người ta nói trời đánh còn tránh miếng ăn, thế nhưng có vẻ như một số "miếng" khác cũng không thể nào chờ đợi được khi thời điểm đã chín muồi. Mới đây, một sự việc hài hước đã được cộng đồng mạng Mỹ chia sẻ khi một cậu bé 3 tuổi đã vô tư... đi tè đúng lúc và đúng trong khung hình quay lại cảnh mẹ của mình đang được... cầu hôn. Điều đáng nói là trước khi "hành sự", cậu bé đã thông báo rằng "Con sẽ đi tiểu ngay chỗ này."; và hai người lớn đang say men nồng hạnh phúc đã quyết định... lờ đi.



Vào thời điểm anh Kevin quỳ xuống cầu hôn chị Anter, có vẻ như cậu bé đã không thể chờ đợi được nữa mà quyết định sẽ... tự xử.

Cậu bé ngang nhiên phá hoại khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn của mẹ và bạn trai.

Kevin Przytula, 33 tuổi, đã quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái lâu năm Allyssa Anter, 27 tuổi vào hôm thứ bảy tại thành phố Bay, Michigan. Ngay vào thời điểm cảnh Przytula quỳ xuống, cậu con trai 3 tuổi của Anter cũng vô tư... kéo quần xuống, và điều gì đến cũng phải đến, hay như cái cách dân Mỹ vẫn hài hước nhại theo William Shakespeare: "To pee or not to pee". Cậu bé 3 tuổi cứ thế vô tư đi tiểu trong thời khắc lãng mạn nhất cuộc đời người mẹ, khiến cho cư dân mạng được phen cười ngả cười nghiêng.

Khoảnh khắc dở cười dở khóc (vì xúc động) này có lẽ sẽ được anh Kevin và chị Anter nhớ mãi không quên.

Cô con gái 11 tuổi của Pryztula, Kayleigh chính là người quay phim cũng không thể nào nhịn cười trước khung cảnh trớ trêu này. Phải mất gần 30 giây để các bậc cha mẹ đang mê mải với hạnh phúc nhận ra những gì mà cậu nhóc nghịch ngợm vừa làm.

"Ôi Chúa ơi, em ấy đang đi tiểu, em đùa đấy à?" Przytula cũng không thể nhịn được cười. Đoạn video này đã có hơn 56.000 lượt xem và 300 lượt chia sẻ trước khi bị Facebook xóa. Hầu hết mọi người đều để lại những bình luận như hài hước, tuy nhiên phần lớn đều mong những sự kiện như thế này sẽ không xảy ra khi mình đính hôn, hay thậm chí, là khi làm lễ cưới.

"Lần sau, hãy chắc chắn rằng con bạn đã đóng bỉm khi chuẩn bị làm điều gì lãng mạn nhé!" - một người dùng mạng xã hội hài hước bình luận.

(theo DailyMail)