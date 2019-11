Tin vui đầu tiên của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 dù chưa chính thức bước vào cuộc thi

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới Missosology vừa công bố bảng xếp hạng Top 15 thí sinh được yêu thích nhất tại Miss Universe 2019 và bất ngờ có sự xuất hiện của Á hậu Hoàng Thùy - người đẹp sẽ đại diện Việt Nam "chinh chiến" năm nay.

Hiện tại, Hoàng Thùy đang xếp ở vị trí thứ 8 dựa trên lượt bình chọn của cộng đồng mạng quốc tế. Top 5 của bảng xếp hạng lần lượt là thí sinh Brazil, Philippines, Pháp, Colombia, Nam Phi.

Hiện tại, Hoàng Thùy đang dồn hết sức lực để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 sẽ diễn ra tại Mỹ. Cô cũng giới thiệu với các fan quá trình chuẩn bị hành trang, rèn luyện mọi kỹ năng qua series thực tế "Road To Miss Universe 2019: Beauty Queen Is Now Or Never".

Dù là một người có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh nhưng Hoàng Thùy cũng không tránh khỏi những bối rối, hồi hộp do áp lực từ cuộc thi có quy mô toàn cầu như Miss Universe.