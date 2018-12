Tìm hiểu về phương pháp giáo dục thời đại 4.0 – STEM cùng chuyên gia hàng đầu thế giới

Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong cách mạng công nghệp 4.0 là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối – Internet of Things (IoT), Công nghệ Robot và dữ liệu lớn (Big Data). Để đáp ứng được những yêu cầu này thì giáo dục phải là lĩnh vực đi tiên phong, đây là cơ hội cho giáo dục STEM đặc biệt là với các nước đang phát triển như Việt Nam.

STEAMe GARTEN chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý, giáo viên chủ chốt

Nghe về STEM, nói về STEM và tìm hiểu về STEM… Câu chuyện về STEM đang được nhiều chuyên gia giáo dục, học giả và rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm, tìm hiểu. STEM đang là xu thế của giáo dục trong thế kỷ XXI. Đón đầu xu hướng đó STEAMe GARTEN thuộc tập đoàn Giáo dục Egroup là một trong những Hệ thống Trường Mầm non đầu tiên đưa phương pháp giáo dục STEM vào chương trình học cho trẻ Mầm non tại Việt Nam.

Hệ thống STEAMe GARTEN đã tổ chức khoá đào tạo nâng cao trình độ và cập nhật những kiến thức mới về STEM trên thế giới cho cán bộ giáo viên chủ chốt trên toàn Hệ thống

Để cập nhật những kiến thức STEM mới nhất trên thế giới, Hệ thống STEAMe GARTEN đã tổ chức khoá đào tạo nâng cao trình độ và cập nhật những kiến thức mới về STEM trên thế giới cho cán bộ giáo viên chủ chốt trên toàn Hệ thống. STEM TEACHER TRAINING COURSE – là chương trình đào tạo chuyên môn STEM cùng chuyên gia hàng đầu thế giới tới từ Mỹ được tổ chức tại Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu bài bản nhất, quy mô nhất, được dẫn dắt bởi chuyên gia STEM hàng đầu thế giới – Tiến sĩ Diana Wehrell – Grabowski.

Khóa đào tạo STEM làm biến đổi lớn về tư duy và nhận thức của giáo viên STEM

Chương trình đào tạo STEM do STEAMe GARTEN chủ trì, với sự góp mặt của 50 cán bộ, giáo viên đến từ Hệ thống Mầm non Song ngữ STEAMe GARTEN và đại diện các đơn vị thành viên của tập đoàn Egroup như: Hệ thống Tiếng anh Apax English, Hệ thống CMS Edu, Hệ sinh thái giáo dục Epro…

Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc biệt này sẽ giúp cho cán bộ giáo viên của STEAMe GARTEN nói riêng và các đơn vị trong tập đoàn Egroup nói chung tiếp cận được với những phương pháp giảng dạy STEM tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Áp dụng những tinh túy của phương pháp STEM vào trong chương trình dạy và học tại tất cả các đơn vị thành viên của tập đoàn Egroup nói chung và Hệ thống Mầm non Song ngữ STEAMe GARTEN nói riêng.

Trong suốt 5 ngày triển khai khóa học đào tạo các hoc viên đã vô cùng hào hứng với cách triển khai giờ học và những kiến thức mà Tiến sĩ Diana Wehrell – Grabowski truyền đạt. Với những nội dung học vô cùng thú vị và thiết thực như: Cách xây dựng và triển khai một lớp học STEM, cách sử dụng và tận dụng những vật liệu sẵn có, vật liệu tái chế vào giờ học, hay cách ứng dụng những kỹ thuật hiện đại vào trong giờ học cũng được Tiến sĩ Diana Wehrell – Grabowski chia sẻ cùng học viên.

Những kiến thức và kỹ năng có được trong khóa học sẽ giúp cho các bộ lãnh đạo giáo viên của các đơn vị thành viên trong tập đoàn Egroup nói chung và STEAMe GARTEN nói riêng có thể làm chủ công nghệ, đưa công nghệ vào giảng dạy thực tế tại các điểm trường. Truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ niềm đam mê với STEM, với khoa học công nghệ để vững tin làm chủ công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0.

STEAMe GARTEN là đơn vị đi tiên phong trong việc đưa STEM đến với các em bé trong lứa tuổi Mầm non. Với đặc thù là một phương pháp học được tích hợp nhiều yếu tố như khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học… nên đòi hỏi giáo viên phải liên tục cập nhật những kiến thức mới nhất về nhiều mặt. Chính vì vậy STEAMe đặc biệt trú trọng đến công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và giáo viên nhà trường. Với những chương trình đào tạo chuyên sâu như thế này sẽ giúp cho giáo viên có thể cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới nhất của STEM trên thế giới và áp dụng những kiến thức đó vào chương trình dạy và học tại các điểm trường trên toàn hệ thống.

Cảm nhận của học viên sau khóa học

Khóa học đã kết thúc, các học viên đã bồi đắp thêm cho mình rất nhiều khiến thức được Tiến sĩ Diana trao truyền, được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp do chính Tiến sĩ Diana Wehrell – Grabowski trao tặng. Sau khóa học này các học viên cũng đã trở về cơ sở của mình để tiếp tục công việc truyền lửa đam mê và tình yêu với STEM đến với đồng nghiệp và học trò của mình.

Nói về khóa học vừa qua Học viên Nguyễn Thị Thoa – STEAMe GARTEN Artemis xúc động cho biết: “Trước khi đến với khoá học STEM này thì tôi cũng đã có tìm hiểu về stem qua các trang mạng nhưng hiểu về nó chưa rõ ràng và rời rạc. Tôi vẫn nghĩ Stem là chế tạo, là công nghệ, là tay nghề thợ mộc… Những món đồ điện tử hỏng hóc thì tôi lại vứt đi hoặc chỉ để bọn trẻ chơi với chúng như một món đồ chơi bình thường (just playing). Trước đó tôi cũng từng mơ ước nếu có căn hộ của riêng mình tôi sẽ dành 1 phòng riêng cho các con của tôi chơi, học, bày bừa ở đấy. Cho đến hôm nay, sau khoá học Stem với cô Diana tôi nhận thấy tư duy của mình thực sự giống như là Vụt lớn như Thánh Gióng – Tôi sẽ giữ lại toàn bộ đồ điện tử hỏng thậm chí nhờ mọi người gửi tới. Tôi đã hiểu Stem là một sự tổng hợp, tích hợp của các lĩnh vực trên chứ nó ko đứng riêng lẻ một mình. Stem sẽ giúp học sinh của tôi, giúp các con tôi điều tra, khám phá kỹ hơn sâu hơn về bản chất của thế giới xung quanh, của những điều gần gũi quanh mình. Và chắc chắn căn phòng riêng trong mơ của tôi với lũ trẻ sẽ phải là một phòng Stem. Xin cảm ơn cô Diana rất rất nhiều.”

Sau khóa học các thầy cô đã trở về cơ sở của mình để tiếp tục công việc truyền lửa đam mê và tình yêu với STEM đến với đồng nghiệp và học trò của mình.

Còn đối với học viên Lê Thị Thuỳ Dương đến từ STEAMe GARTEN cơ sở Hà Đông thì cô đã dành lời cảm ơn cho Ban lãnh đạo Tập đoàn Egroup và cá nhân Tiến sĩ Diana trong khóa học. Cô chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo của Tập đoàn đã tạo cơ hội cho tôi và các thầy cô giáo được đào tạo một khó học về phương pháp Stem vô cùng bổ ích với những trải nghiệm thú vị. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Doctor Diana, một giáo viên tuyệt vời và tâm huyết đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về phương pháp Stem. Mặc dù trường Mầm non STEAMe GARTEN đã và đang thực hiện dạy học theo phương pháp này, nhưng qua khoá học của Doctor Diana, tôi nhận ra rất nhiều điều mới lạ, được học hỏi và hiểu biết thêm rất nhiều. Sau khoá học, khi về trường, tôi sẽ có hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên, tạo cơ hội và môi trường trải nghiệm cho trẻ được thoả sức điều tra và khám phá mọi vật. Cuối cùng tôi xin chúc Doctor Diana sức khoẻ dồi dào để có thể lan toả và mang Stem đi khắp thế giới, mang lại niềm vui học tập cho tất cả trẻ em thân yêu!”