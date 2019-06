Tiết lộ sốc về chủ doanh nghiệp gọi giang hồ vây chặn xe công an ở Đồng Nai

Nguồn tin trên báo SGGP, liên quan đến vụ việc “nhóm giang hồ vây chặn xe ô tô chở công an” tại Đồng Nai, ngày 24/6, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Ngô Văn Giang (còn gọi là Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (hay gọi là Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Căn (hay gọi là Tý, ngụ tỉnh tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Ngoài ra, cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương đóng tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chuyên về lĩnh vực xây dựng, có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP.Biên Hòa. Nguyễn Tấn Lương chính là người gọi điện thoại cho Giang “36” để kéo nhóm đàn em tới vây chặn xe chở công an.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo ở HĐND phường Thống Nhất xác nhận, ông Nguyễn Tấn Lương "đúng là đại biểu của phường" nhưng HĐND phường không có quyền phát ngôn về vụ việc này mà do HĐND TP.Biên Hòa.

4 đối tượng liên quan đến vụ việc bị bắt giữ trước đó. Ảnh N.Y/SGGP

Phía lãnh đạo HĐND TP.Biên Hòa cho hay, ông Nguyễn Tấn Lương là đại biểu HĐND phường Thống Nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước khi bắt ông Lương, căn cứ theo các quy định pháp luật, công an đã có báo cáo về dấu hiệu vi phạm pháp luật của đại biểu Lương.



Từ cơ sở này, Thành ủy TP.Biên Hòa xem xét và có ý kiến để thường trực HĐND phường Thống Nhất họp và có quyết định tạm đình chỉ tư cách của đại biểu Lương. Khi tạm đình chỉ tư cách đại biểu của ông Lương, công an mới thực hiện việc khám xét và bắt khẩn cấp.

Tuổi Trẻ thông tin thêm, sau khi khám xét công ty của ông Lương, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Trong đó, có nhiều tài liệu thể hiện việc ông Lương là nhà thầu của nhiều công trình tại TP.Biên Hòa như dự án cải tạo bờ kè, nâng cấp trụ sở công an phường…

Báo Đất Việt đưa tin, vụ giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai xảy ra vào chiều 12/6. Đến nay lực lượng chức năng đã xác định 10 nghi can liên quan đến vụ việc nói trên. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt những người có liên quan khác, đồng thời, phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Biên Hòa hoàn tất trình tự, thủ tục điều tra, xử lý vụ việc.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có liên quan vụ việc là: Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, của ngành công an.