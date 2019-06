Tiết lộ nguyên nhân hai vợ chồng bị hàng xóm dùng dùi đục đâm thương vong

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng đang tạm giữ hình sựđối với Phạm Văn Dũng (SN 1975, trú tại số 695 đường Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An) để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường xảy ra vụ trọng án.

Nạn nhân trong vụ việc này là bà Đỗ Thị H. (SN 1979) và chồng là ông Lê Quý Hiển (SN 1965, trú tại số nhà 693 Trần Nhân Tông).

Cụ Phạm Thị Tý (SN 1939), mẹ của ông Hiển không giấu nổi sự phẫn nộ: "Đau xót quá chú ơi, không ai có thể tin rằng thằng Dũng nó lại xuống tay dã man đến như vậy. Mọi việc cũng xuất phát từ việc nhà Dũng với con trai tôi tranh chấp một phần vỉa hè chỗ cột điện giữa 2 nhà. Chuyện kéo dài 6 năm nay rồi".

Cả 2 gia đình đều kinh doan đồ gỗ, nội thất. Thời gian gần đây, Dũng xây nhà, thỉnh thoảng có để vôi vữa rơi sang nhà ông Hiển nên mâu thuẫn trở nên phức tạp hơn, 2 bên thường xuyên cãi nhau, không tìm được tiếng nói chung.

Vẫn theo cụ Tý, vào khoảng hơn 8h sáng 29/6, khi ông Hiển đang sửa điều hòa thì gia đình ông Hiển và gia đình Dũng lại xảy ra cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Dũng đã dùng dùi đục tấn công ông Hiển khiến ông này bị thương. Thấy vậy, bà H. đang nhặt rau ngót chạy ra can ngăn thì bị Dũng đâm tử vong tại chỗ.

Cụ Tý đau xót vì người con dâu hiền lành bị đâm tử vong.

"Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Lúc đó tôi đang nhặt rau ngót với H., con dâu tôi. Nó ra can hàng xóm đâm chồng không ngờ bản thân mình lại mất mạng. Tôi già yếu rồi, không kịp hô hoán, kêu cứu. Sau khi đâm vợ chồng con trai tôi thương vong, Dũng bỏ về nhà. Dũng bị bắt ngay sau đó vì hiện trường xảy ra sự việc đối diện Công an phường Nam Sơn, cách đó chỉ vài chục mét", cụ Tý đau xót.

Gia đình nạn nhân cho biết, bà H. từ khi về làm dâu, cư xử luôn lễ phép với gia đình nhà chồng, chưa từng khiến ai mất lòng. Việc bà H. tử vong là một cú sốc tâm lý lớn đối với cụ Tý.

Trong ngày 30/6, lễ tang của bà H. đã được gia đình tổ chức theo phong tục. Chồng bà H. là ông Hiển vẫn đang tiếp tục điều trị vết thương do Dũng gây nên.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra, làm rõ.