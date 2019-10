Tiết lộ lý do thiếu nữ 19 tuổi ra tay đâm chết bạn trai trong ngày lễ 20/10

Ngày 23/10, Công an quận 7, TP. HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang, trú quận 7) để điều tra về hành vi "Giết người".



Theo đó, Quyền và anh Đ.T.S. (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận 7) có quan hệ tình cảm với nhau.

Sau đó, 2 người thuê một phòng trọ trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP. HCM và sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đôi tình nhân trẻ này xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, nhiều lúc to tiếng với nhau.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn này, rạng sáng 20/10, Quyền và anh S. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau hồi cự cãi không ngớt, bực tức, thiếu nữ này đã lấy dao đâm nhiều nhát vào anh S. khiến anh này gục tại chỗ.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Sau khi gây án xong, Quyền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm chính là Quyền, đúng một ngày sau khi đối tượng này bỏ trốn, công an đã phát hiện Quyền và đưa về cơ quan công an làm việc.

Bước đầu, thiếu nữ 19 tuổi này khai nhận, rạng sáng 20/10, sau khi S. đi nhậu về đã xảy ra mâu thuẫn với Quyền. Trong lúc cự cãi, nam thanh niên có ra tay đánh bạn gái. Tức giận không kiềm chế được, Quyền đã dùng dao đâm vào ngực S. khiến nạn nhân tử vong.