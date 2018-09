Tiết lộ cụ thể cách Miranda Kerr gặp gỡ tỷ phú Malaysia, hẹn hò và nhận số kim cương 187 tỷ

Trong một cuốn sách vừa được tung ra có tên "Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World" (Cá voi tỷ đô: Người đàn ông đã lừa phố Wall, Hollywood và cả thế giới) đã hé lộ chi tiết về thời gian hẹn hò của tỷ phú Malaysia đang bỏ trốn - Jho Low với siêu mẫu nổi tiếng Miranda Kerr.

Miranda Kerr bên nhiều người hâm mộ.

Cuốn sách này ghi, vào thời điểm đầu năm 2014, Miranda Kerr dường như biết sự nghiệp người mẫu của cô có "tuổi thọ" không lâu. Khi đó, cựu thiên thần Victoria’s Secret đã chuẩn bị bước sang tuổi 31. Cô vừa ly hôn với nam diễn viên Orlando Bloom và đã có một con trai với anh. Lúc này Miranda Kerr cũng chưa hẹn hò với tỷ phú Snapchat - Evan Spiegel.

Thời điểm đó, người đẹp nôn nóng muốn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm. Nhưng để làm điều này, cô cần một người có thật nhiều tiền để đầu tư vào kế hoạch phát triển dòng mỹ phẩm chăm sóc da vẫn còn nhỏ của mình.

Tỷ phú đang bị truy lùng Jho Low.

Cuốn sách "Billion Dollar Whale" do các phóng viên Tom Wright và Bradley Hope của tờ Wall Street Journal viết ra, trong đó kể lại rằng vào tháng 1/2014, khi Kerr bước vào một nhà hàng ở khu Koreatown thuộc Manhattan, cô đã diện một bộ váy dạ hội sau khi rời khỏi một sự kiện. Kerr tiến đến bàn ăn gặp gỡ một người bạn thì gặp gỡ Jho Low đang ăn món barbecue Hàn Quốc cùng người bạn này.

Cuốn sách ghi: "Không lâu sau, cô người mẫu đã say sưa trò chuyện với Low về dòng mỹ phẩm chăm sóc da của cô, KORA Organics".

Cuộc nói chuyện này được cho là khởi đầu của "một mối tình chớm nở nhanh chóng và bất ngờ của cô ấy với Low". Kerr đã thành công trong việc giữ bí mật về cuộc tình này, còn Low thì liên tục gây ấn tượng với Kerr bằng những món quà vật chất.

Trong số những món quà đó, Low đã gây ấn tượng với Kerr bằng những chuyến đi chơi giải trí đắt đỏ. Cô được vị tỷ phú mời ngồi cùng trong một phòng đặc biệt ở sân vận động MetLife tại New Jersey để theo dõi trận bóng bầu dục khi đội Seattle Seahawks đánh bại đội Denver Broncos ở mùa giải Super Bowl XLVIII. Vài tuần sau, Low tổ chức sinh nhật thứ 31 cho người đẹp bằng cách thuê trọn địa điểm vui chơi Chelsea Piers ở New York và trả tiền máy bay mời nhóm nhạc Salt-N-Pepa, ca sĩ Mark Morrison và Vanilla Ice đến biểu diễn. Khách mời ở bữa tiệc có cả chồng cũ của Kerr - Orlando Bloom và một số người bạn nổi tiếng của Low như Jamie Foxx và Leonardo DiCaprio.



Cuối tuần thì Low tổ chức những hoạt động vui chơi trên du thuyền neo tại sông Hudson, và anh còn dùng trực thăng đưa Miranda Kerr và những người bạn Úc của cô cùng mình đến Atlantic City giải trí.

Low cũng bắt đầu tặng cho Miranda Kerr rất nhiều kim cương. Dịp Valentine, vị tỷ phú đã cho cô một chiếc dây chuyền, đính trên đó viên kim cương hình trái tim có giá 1 - 2 triệu USD (23 - 46 tỷ VND). Low cũng giữ kín kẽ về mối quan hệ tình cảm với nàng siêu mẫu. Anh bảo với bạn bè rằng chỉ "đang giúp đỡ Miranda". Tuy nhiên, việc Low hẹn hò với một siêu mẫu được cho là cách anh "tạo dựng thanh thế" cho bản thân và theo đuổi những hợp đồng lớn với các nhân vật quyền lực.

Tháng 7/2016, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Low biển thủ gần 4,5 tỷ USD từ một quỹ đầu tư phát triển kinh tế do chính phủ Malaysia thiết lập. Trang Hollywood Reporter nói rằng đây là "một trong những scandal tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay". Đơn khiếu nại được Bộ Tư pháp Mỹ công bố thời điểm đó liệt kê ra hơn số tài sản hơn 1 tỷ USD ở Mỹ, trong đó có bản quyền bộ phim "The Wolf of Wall Street", đã được mua bằng tiền biển thủ từ quỹ đầu tư phát triển Malaysia.

Về phần Miranda Kerr, cô đã nhận số quà trị giá 8 triệu USD (187 tỷ VND) từ Low, gồm hoa tai kim cương, vòng tay, dây chuyền cùng nhiều món khác.



Ngoài việc dính líu tới một vụ biển thủ lớn, Miranda Kerr và Leonardo DiCaprio còn là nhân vật trong câu chuyện tiết lộ về cuộc sống xa hoa của những người nổi tiếng và giàu có, cuộc sống mà hầu hết mọi người đều không có được.

Nhưng sau cùng, Miranda Kerr vẫn vượt qua vu tai tiếng này. Năm 2015, cô bắt đầu hẹn hò với anh chàng đẹp trai và "giàu hợp pháp" Evan Spiegel - tỷ phú đồng sáng lập Snapchat. Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 5/2017.

Miranda Kerr và chồng hiện tại - tỷ phú Evan Spiegel.

Ngay tháng sau khi kết hôn, đại diện Miranda Kerr thông báo siêu mẫu đã lấy số kim cương mà Low tặng ra khỏi két sắt ngân hàng và trao lại cho các nhà chức trách của Bộ Tư pháp.