Tiết lộ bất ngờ của nữ sinh "mất tích" ở sân bay Nội Bài: Thanh niên đi cùng chỉ là bạn, rủ làm ăn và hứa cho đi học

Hai ngày sau khi gia đình trình báo con gái bị mất tích ở sân bay Nội Bài, chiều 15/8, mẹ của nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My cho biết con đã trở về nhà.

Cũng theo nguồn tin trên, cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài cho biết đã làm việc với tài xế taxi chở My cùng người đàn ông mặc áo đen rời sân bay hôm sự việc xảy ra. Theo đó, nữ sinh và người đi cùng trò chuyện thoải mái suốt quá trình di chuyển. Sau đó, họ cùng nhau xuống xe ở đường Võ Chí Công.



Trước đó, chia sẻ với Báo Gia đình và Xã hội, chị Nguyễn Thị Đông (49 tuổi, cô ruột của Trà My) cho biết, trong sáng nay My tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng về những nội dung liên quan đến vụ mất tích bí ẩn này. Theo như lời chị Đông, khi trở về tâm lý My bất thường, gia đình hỏi về nguyên nhân bỏ lại em trai tại sân bay, cũng như mối quan hệ với nam thanh niên đi cùng như thế nào thì Trà My trả lời mơ hồ, quanh co.

Nữ sinh mất tích ở sân bay Nội Bài kể được người đàn ông kia rủ đi làm ăn

"Lúc gặp lại con gái, chị dâu tôi có hỏi rằng sao cháu đi với người bạn này, hai đứa định đi đâu, nếu con yêu người đó thì cứ tâm sự với bố mẹ, bố mẹ có cấm cản gì. Lúc đó My nói, người mà nó đi theo là bạn học ở TP.HCM và không phải là bạn trai. Chị dâu tôi có chất vấn, không yêu đương sao lại đi theo người ta, cậu này có ép buộc, đe dọa gì con không. Khi đó My bảo, nó hoàn toàn tự nguyện đi theo người ta", chị Đông kể.

Theo lời kể của chị Đông, cháu gái chị rất ngây thơ, và dễ tin người. "Người thanh niên mà Trà My đi theo cũng còn rất trẻ, ngụ ở TP.HCM. Như biểu hiện của cả hai khi ấy thì chúng đều rất hoang mang. Về lý do đi theo cậu này, My có giải thích rằng, người ta rủ nó làm ăn và hứa cho đi học.

Thật sự, chúng tôi thấy lời nói của con bé mâu thuẫn và vô lý. Nó vẫn còn đang học năm cuối ở Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Từ trước đến nay gia đình cũng chưa nghe My nói đến dự định làm ăn hay đầu tư cái gì cả. Còn nếu bảo để cho cháu đi học thêm gì đó, thì thực tế là gia đình có đủ điều kiện kinh tế để lo cho cháu. Tuy nhiên, đến nay My vẫn chưa mở lòng tâm sự thêm với gia đình về nguyên nhân thật sự phía sau là gì", chị Đông nói tiếp.

"Hoàn toàn không có chuyện cháu gái tôi trốn gia đình đi theo người ta vì bị cấm cản yêu đương. Thực tình, chúng nó cũng lớn cả rồi, biết chịu trách nhiệm về các quyết định trong tương lai", cô ruột của nữ sinh cho biết.