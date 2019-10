"Tiếng sét trong mưa": Oanh Kiều thấy thương Phượng bạc phận, phải vờ có bầu để Thị Bình cho cưới anh trai

Đóng phim từ khá lâu nhưng chỉ đến lúc Tiếng sét trong mưa lên sóng, Oanh Kiều mới thực sự gây chú ý. Oanh Kiều học cùng Lan Ngọc, Nhã Phương ở trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. So với đồng nghiệp, sự nghiệp của cô lận đận hơn. Nhưng khi duyên màn ảnh ập đến, Oanh Kiều bỗng trở thành cái tên sáng giá.

Theo mỗi tập phim Tiếng sét trong mưa phát sóng, nhân vật Phượng do Oanh Kiều thủ diễn cũng trở thành đề tài bàn tán, tranh luận kịch liệt đến từ khán giả. Đặc biệt, tình tiết Phượng yêu anh trai ruột Quốc Huy (Thanh Bình) rồi phải giả vờ mang thai đã làm người xem không khỏi xót xa.

Nói về bộ phim của mình, Oanh Kiều từng chia sẻ: "Mỗi lần đọc kịch bản, tôi lại bị nhân vật cuốn đi. Mỗi nhân vật ở các bộ phim khác nhau luôn có tâm lý, đời sống riêng. Những nhân vật tôi nhận đều có số phận cay nghiệt. Khi đọc, tôi thương họ và không từ chối được".



"Về vai Phượng, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình thể hiện. Nhưng để nói đến sự đột phá thì tôi chưa làm được. Bản thân tôi luôn khao khát có vai diễn khác hẳn trước đây. Tôi muốn được công nhận là một nghệ sĩ diễn, có thể biến hoá trong nhiều kiểu vai khác nhau, chứ không phải dạng nhân vật giống mình ngoài đời".

Khác với vẻ quê mùa trong Tiếng sét trong mưa, ngoài đời thực Oanh Kiều khá trẻ trung, tươi tắn. Trưởng thành từ trường lớp đào tạo bài bản, sở hữu nội lực diễn xuất được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao, gương mặt thanh tú, có nhiều tiềm lực đáng để khai thác, cũng như có nhiều kinh nghiệm cọ xát chuyên môn trong các dự án điện ảnh đình đám như Dạ cổ hoài lang, Cô Ba Sài Gòn, Về quê ăn Tết, không ít người cho rằng Oanh Kiều chính là một trong những nhân tố tài năng thuộc lớp nữ diễn viên thế hệ mới đáng gờm trên màn ảnh Việt.

Oanh Kiều cũng biết bản thân cô trước đây khá kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư, lại còn chẳng chịu làm hình ảnh. Thế nên, khi cơ hội với Tiếng sét trong mưa ập đến, Oanh Kiều phải thay đổi bản thân để mọi thứ tươi mới, thuận lợi hơn.

Oanh Kiều bộc bạch: "Tôi quan niệm mình chỉ cần đi quay phim, có công việc mỗi ngày là ổn, không phải bon chen nổi tiếng. Vì vậy tôi không chơi bời, giao du với ai. Không ai biết tôi là người thế nào. Tôi cũng trốn báo chí vì cảm thấy mình ăn nói vụng về, không biết cách trả lời. Tôi quên luôn việc cập nhật hình ảnh bản thân trên mạng xã hội. Tôi dễ hài lòng với những gì mình đang có".

"10 năm đi diễn, tôi chứng kiến nhiều người bạn, đồng nghiệp rút lui khỏi showbiz để lập gia đình, làm nghề khác, còn tôi tới bây giờ nhiều khi vẫn được gọi là diễn viên trẻ, diễn viên mới. Đó là may mắn của tôi nên tôi trân trọng và cố gắng đi đường dài hơn. Có thể trước đây do tôi diễn xuất còn non so với bạn bè nên chưa thể bật lên như họ. Tôi nghĩ hiện tại là thời điểm chín muồi để mình phát triển hơn".