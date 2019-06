Tiệm cafe nổi tiếng phố cổ bỗng dưng sập trần, dân tình hoang mang lo lắng, có khách vỡ tan chiếc laptop

Hồi đi học thì ai cũng từng tưởng tượng chuyện đang ngồi trong lớp bị... quạt trần rơi vào đầu, nhưng có bao giờ bạn nghĩ, một ngày đẹp trời nào đó ngồi đọc sách thưởng trà ở quán cafe cũng bị nguyên mảng tường rơi uỳnh phát xuống bên cạnh suýt xỉu không?

Đó là tai nạn hy hữu vừa mới xảy ra tại quán cafe nổi tiếng Tranquil nằm trên phố Nguyễn Quang Bích, Hà Nội. Bức ảnh chụp lại góc quán bị sập mảng to tướng trên trần, lộ cả hệ thống dầm gỗ cũ kỹ khiến rất nhiều cư dân mạng xôn xao lo lắng, thậm chí có khách ngồi ngay bên dưới bị vỡ tan chiếc laptop càng làm câu chuyện thêm phần "kịch tính".

Góc giá sách lớn ở tiệm cafe trước khi sập (bên phải) và hiện trường tan hoang mới đây khiến dân mạng lo lắng, bàn tán xôn xao.

Vị khách đen đủi nào đó bị nát bươm chiếc laptop, không rõ có ai bị thương hay không?

Được biết, Tranquil có 5 cơ sở ở quanh khu phố cổ, lấy ý tưởng như một thư viện cũ, với lối trang trí cổ điển, nhiều góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, uống trà, đọc sách, ghi chép... Vào buổi tối, ở đây còn có nhạc sống, thu hút rất đông bạn trẻ, các cặp đôi, hoặc cả những cô bác trung niên thích nhịp sống chậm rãi.

Ở đây có rất nhiều góc "sống ảo", chụp ảnh xinh xắn, kể cả góc giá sách nơi vừa bị sập trần cũng từng được vô số bạn trẻ check in, nên khi biết thông tin quán cafe yêu thích phải tạm đóng cửa vì sự cố, hàng trăm người đã tò mò hóng xem chuyện gì mới xảy ra. Đặc biệt, ai cũng quan tâm đến việc có khách nào bị mảng trần rơi trúng đầu hay không, bởi chiếc laptop nát be bét khiến dân tình đổ xô đồn rằng hậu quả "không hề nhẹ". Đi cafe cũng nơm nớp lo sợ cho sự an toàn của bản thân, nhiều người còn lắc đầu bảo không dám quay lại quán này nữa.

Thông báo đóng cửa khẩn cấp của tiệm cafe sách để sửa chữa vụ sập trần hi hữu.

Liên hệ với Tranquil để tìm hiểu thực hư câu chuyện, anh chủ quán xác nhận có vụ sập trần xảy ra và chia sẻ khá thẳng thắn: "Đúng là hiện tại quán đang thay trần thạch cao mới nên sẽ đóng cửa tầm 2 ngày thôi. Đến thứ Năm bên mình sẽ hoạt động trở lại. Sự thật thì chuyện không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu, rất may cái trần nhà cũ là thạch cao nên nhẹ và không ai bị thương cả. Người bị hỏng laptop cũng là khách quen bên mình, nên quán đã thương lượng và sẽ trả phí sửa chữa, hoặc đền bù cho bạn ấy chiếc máy tính mới.

Lúc vừa xảy ra chuyện thì mình cũng lo lắng lắm, an toàn của khách là trên hết, không ai nghĩ là sẽ có sự cố như vậy. Từ lúc mở quán đến giờ đây là lần đầu tiên trần thạch cao bị vỡ, rất may là khách cũng thông cảm và mọi người vẫn ghé qua ủng hộ ở những cơ sở khác".

Tranquil là chốn hẹn hò quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ Hà Nội.

Tuy chuyện không quá ồn ào, nhưng cách giải quyết nhanh chóng, nhẹ nhàng của tiệm cafe nổi tiếng khu phố cổ đã nhận được lời khen vì tính cầu thị. Đó cũng là bài học kinh nghiệm cho nhiều hàng quán khác, ngoài chất lượng đồ ăn thức uống và dịch vụ thì cần quan tâm, chú ý đến cơ sở vật chất hơn, đảm bảo cho khách hàng có những trải nghiệm thoải mái, không ai phải lo lắng cho tính mạng của mình khi lên phố dạo chơi uống trà vào một ngày đẹp trời.