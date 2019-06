Thủy Tiên gây choáng khi kể chuyện một phát bẻ tay kẻ say xỉn, nhưng hài hước nhất là phản ứng sau đó của Công Vinh

Có thể nói Thủy Tiên - Công Vinh là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc, hạnh phúc và cũng không kém phần hài hước của làng giải trí Việt. Khẳng định này lại một lần nữa được chứng minh bằng những chia sẻ mới đây trên trang cá nhân của nữ ca sĩ.

Chia sẻ mới đây trên trang cá nhân của Thuỷ Tiên.

Theo đó bà mẹ một con kể lại:

"Xem cái clip chồng say đánh vợ có bầu giữa đường nổi máu điên ghê. Mình là con gái mà gặp mình có mặt ở hiện trường thì anh trai xác định guốc vào mắt mà nón bảo hiểm vào mặt mũi ảnh ngay và luôn à. Xã hội sao nhiều người vô tình với cái xấu vậy?

Hôm rồi có 1 anh say rượu chạy vào khu nhà mình, chú bảo vệ chạy theo giữ chân lại mà ổng cứ xỉn rồi nói lung tung làm dữ và láo với bảo vệ, chú lớn tuổi làm không lại. Mình đến nói chuyện quay qua láo với mình luôn không cho mình tắt máy xe. Mình đạp 1 phát bẻ tay ổng lấy chìa khoá cất luôn xong hét ầm lên kêu bảo vệ: "Chú kêu công an vào lập tức cho con, giữ xe ảnh lại, say xỉn anh chết 1 mình anh cũng chả ai quan trọng, nhưng lo cho người khác bị anh tông chết, gia đình anh đâu? Kêu ai tỉnh đến lấy xe thì tôi cho đi còn anh tự đi bộ mà về". Mình làm ầm lên nên "cha nội" sợ quá xin lỗi mình ríu rít mặt tỉnh rượu luôn.

Chồng mình sau khi chứng kiến cảnh này từ đó về sau mỗi lần cãi nhau thấy ổng ngoan hẳn, anh bảo vệ từ đó về sau mỗi lần mình ra vào cổng là cười chào tươi thôi rồi. Feeling đàn chị dễ sợ, thật quyền lực chứ hahaha".

Dân tình đã không khỏi bất ngờ khi biết chuyện một người phụ nữ mỏng manh như Thuỷ Tiên đã tự tay xử lý một kẻ say xỉn. Thậm chí cô còn "vô hiệu hóa" người này bằng cách vô cùng nhanh gọn: đạp 1 phát bẻ tay, lấy chìa khóa cất luôn.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

Tuy nhiên điều khiến nhiều người phải phì cười không chỉ dừng lại ở đó mà lại là đoạn chia sẻ về phản ứng của Công Vinh. Thuỷ Tiên cho biết, sau khi chứng kiến vợ mình như vậy, từ đó về sau cựu cầu thủ "ngoan hẳn" mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau. Vì vậy mà phía dưới bài viết, cư dân mạng tỏ ra rất thích thú:

- Chị em nữ quyền quá!

- Tính đi nhậu mà lỡ gặp chị Tiên chắc bỏ nhậu luôn.

- Một nữ ca sĩ đồng thời là võ sư Vovinam cho hay.

- Giờ em mới biết, chị nhà em không hề hiền như trong MV.

Bình luận từ dân mạng phía dưới bài viết của Thủy Tiên.

Hiện tại, chia sẻ của Thủy Tiên vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.