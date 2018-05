Thường xuyên trang điểm, cô nàng này đã tìm ra loại kem lót “cực đỉnh”, giá chỉ bằng 1/4 sản phẩm đắt tiền

Trong thế giới mỹ phẩm, đắt chưa hẳn là tốt, đôi khi những sản phẩm bình dân giá rẻ cũng có thể đem lại chất lượng không kém cạnh bao nhiêu so với những sản phẩm đắt đỏ. Điển hình như 2 loại kem lót primer có giá hơn kém nhau đến 4 lần dưới đây.



Kem lót Koh Gen Do Maifanshi Makeup Color Base giá 52$ ~ 1.184.000 VNĐ.

Kem lót Nyx Cosmetics Color Correcting Liquid Primer giá ~ 320.000VNĐ.

Hai sản phẩm mà chúng ta đang nói đến là kem lót Koh Gen Do Maifanshi Makeup Color Base có giá 52$ ~ 1.184.000 VNĐ và Nyx Cosmetics Color Correcting Liquid Primer có giá ~ 320.000VNĐ. Cô nàng Erin Jahns, BTV của tờ Byrdie, đã sử dụng cả 2 sản phẩm này và nhận ra primer của Nyx dù có mức giá rẻ hơn 3,7 lần so với sản phẩm của Koh Gen Do nhưng có thể đem lại hiệu quả chỉ kém cạnh 1 chút xíu, gần như là không thể phát hiện ra điểm khác biệt khi sử dụng. Dưới đây là trải nghiệm thực tế của cô Erin.



Sản phẩm đắt tiền

Trước tiên nói về Erin, cô đã thử dùng rất nhiều lại primer khác nhau, nhưng loại mà cô thích nhất đó là Koh Gen Do Maifanshi Makeup Color Base màu vàng. Hàng ngày cô Erin không trang điểm quá đậm vậy nên cô chỉ cần sử dụng 1 loại primer này là đủ. Sắc vàng nhạt giúp che khuyết điểm, những đốm nâu, thâm sạm, quầng thâm mắt hiệu quả. Chất kem mỏng nhẹ, tiệp tự nhiên vào da, sau đó khi cô sử dụng thêm các sản phẩm trang điểm khác thì da cũng không bị khô mốc hay bong tróc khó chịu.

Erin khi sử dụng kem lót Koh Gen Do Maifanshi Makeup Color Base.

Ngoài ra, trong thành phần sản phẩm này còn có chứa nhiều dưỡng chất có ích cho da như chiết xuất rễ dâu tằm hay chiết xuất hoa hồng giúp tăng khả năng dưỡng ẩm và chống oxy hóa. Nhà sản xuất cũng cam kết loại primer này không chứa màu nhân tạo, hương liệu tổng hợp và dầu khoáng. Chính vì thế cô Erin cũng đánh giá rất cao bảng thành phần của sản phẩm này.

Kem lót Koh Gen Do Maifanshi Makeup Color Base loại màu vàng là sản phẩm mà cô Erin thường xuyên sử dụng, tuy nhiên mức giá của nó khá cao.

Sản phẩm bình dân

Dù rất yêu thích loại primer đắt đỏ trên, nhưng cô Erin cũng sử dụng rất nhiều sản phẩm giá rẻ khác để xem liệu có sản phẩm nào có thể đem lại hiệu quả tương tự hay không, và sản phẩm bình dân mà cô ấn tượng nhất là primer của Nyx. Điều khiến cô Erin ấn tượng đầu tiên là Nyx Cosmetics Color Correcting Liquid Primer đều đạt được đánh giá khá tốt, với tổng điểm 4/5 trên các trang mua bán online như Target hay Ulta.

Nyx Cosmetics Color Correcting Liquid Primer cũng có rất nhiều màu để sử dụng cho nhiều tông da và nhiều loại khuyết điểm khác nhau.

Giống như primer của Koh Gen Do, Nyx Cosmetics Color Correcting Liquid Primer cũng có nhiều màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn. Nhưng về mặt công thức thì Nyx có phần kém điểm hơn, thành phần sản phẩm không chứa nhiều chiết xuất tự nhiên như Koh Gen Do.

Cô Erin khi sử dụng Nyx Cosmetics Color Correcting Liquid Primer.

Tuy nhiên về hiệu quả của Nyx Cosmetics Color Correcting Liquid Primer thì cô Erin hoàn toàn hài lòng. Cô gần như không nhận thấy sự khác biệt nào giữa sản phẩm giá rẻ này với loại primer đắt đỏ của Koh Gen Do. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là Nyx không có khả năng bền màu tốt như Koh Gen Do, đến khoảng 3 giờ chiều, da cô bắt đầu bị xuống tông và lộ nếp nhăn.

Như vậy thì xét về tổng thể primer của Koh Gen Do vẫn nổi trội hơn so với Nyx. Nhưng với mức giá rẻ hơn gần 4 lần thì cô Erin vẫn cho rằng: Nyx Cosmetics Color Correcting Liquid Primer là bản thay thế bình dân, rất đáng để sử dụng thay cho loại kem lót đắt đỏ của Koh Gen Do.

Nguồn: Byrdie