Thuê homestay nghỉ dưỡng, nhóm bạn trẻ khiến dân mạng sôi máu khi lấy khăn tắm đi lau nhà, ăn ở bẩn còn đánh giá 1 sao

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để mọi người có thể đi đây đó tận hưởng chuỗi ngày nghỉ thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Thay vì những chuyến đi xa, chi phí tốn kém, hiện nay có rất nhiều homestay đẹp đẽ, vừa không đông đúc lại thoải mái, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Khi thuê homestay hay villa, rất nhiều người đều có tư tưởng mình chỉ việc vui chơi xả láng, còn việc dọn dẹp đã có người khác lo, thế nên họ hồn nhiên bày bừa rồi để lại căn phòng tan hoang cho chủ nhà trước khi rời đi.

Câu chuyện nhóm người trẻ xả rác ra khắp phòng ở một khu nghỉ dưỡng chưa lắng xuống thì mới đây, lại một trường hợp tương tự xảy ra tại một homestay khác ở Đà Lạt đã được chia sẻ lên facebook khiến cộng đồng mạng phải lắc đầu ngán ngẩm vì sự ở bẩn và vô ý thức của các bạn trẻ này.

Cụ thể, facebooker có nickname D.N đăng tải: "Thuê homestay người ở cho sướng, checkin sớm, trả phòng trễ, nấu nướng không dọn, cháy nồi, lấy khăn tắm đi lau nồi, lau nhà, chủ bắt bồi thường thì quay lại đánh giá xấu homestay.

Đoàn khách này có thuê nguyên căn bên mình 3 đêm 22-25/7. Giờ check in theo quy định là 14h và check out là 12h. Nhưng do trước đó home trống, mặc dù khách hẹn 11h20 nhưng 9h sáng khách đến nơi mình vẫn ok để khách check in mà không phụ thu gì cả, ngày check out 12h mình đến nhận lại chìa khoá thì các bạn vẫn chưa thu dọn xong và kéo dài đến 15h hơn, gần 16h.

Hiện trạng trả home thì như các bạn cũng thấy, mình đã yêu cầu phía bên khách dọn gọn (các loại bao nylon và đồ ăn mà khách để trong thời gian ở home). Nhưng mình yêu cầu bồi thường 5 khăn loại lớn giá 135k, 2 khăn loại nhỏ giá 35k và baking soda để xử lí phần đáy nồi khách không chà ra được.

Ban đầu những bạn khách này bảo là gia đình kinh doanh khách sạn du lịch, bản thân cũng học khách sạn nên rành rọt về giá cả, dịch vụ. Mình chấp thuận để các bạn tự đi mua khăn về trả lại nhưng không giống loại và kích thước nên mình không đồng ý. Sau khi thương lượng thì mình thống nhất lấy 100k mỗi khăn lớn, 25k mỗi khăn nhỏ, baking soda và không đòi bồi thường đôi dép.

Nhưng về cách hành xử khi đã rời home của nhóm bạn 2K1 này thì thật sự không chấp nhận được".

Đính kèm bài đăng là hình ảnh căn phòng nhìn rất bừa bộn. Trên bếp, những chiếc nồi bị cháy đen dưới đáy, đồ ăn thừa vẫn còn ngổn ngang không dọn. Dưới nền nhà, những chiếc khăn tắm trắng tinh đã ố vàng và vứt la liệt dưới nền. Không những vậy, nhóm này còn bày la liệt rác, túi nylon, túi đựng đồ ăn vứt dưới sàn nhà.



Đồ đạc xoong nồi bày bừa bãi, đồ ăn thừa vứt ngổn ngang, đáy nồi bị nấu cháy đen.

Khăn tắm được nhóm bạn trẻ lấy đi lau sàn nhà, lau xoong nồi.

Mặc dù trước đó được chủ homestay phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình. Thậm chí nhóm bạn trẻ này còn khen phòng đẹp, sạch sẽ.

Những dòng trao đổi, sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ chủ homestay

Review "kém sang'' của nhóm bạn trẻ sau sự việc.

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng, đa phần mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước sự vô ý thức của nhóm thanh niên này:



Tài khoản H.A bức xúc: "Trời đất, những người trẻ mà sao ý thức lại kém đến vậy. Ăn ở thế này thì rủ nhau về nhà mà chơi bạn ơi, chứ thuê homestay làm gì rồi làm khổ người ta. Được ít tiền thuê nhà của các bạn thì bay luôn đống khăn tắm, xoong nồi thế này. Chưa kể, lúc đầu thì ngọt nhạt, sau quay ra review xấu người ta ngay được, đúng là xấu tính''.

''Lại có kiểu review xấu tiểu nhân thật sự đấy! Không phải các bạn có tiền là muốn gì cũng được đâu. 1 số bạn bảo làm nghề kinh doanh khách sạn thì phải chịu nhưng xin thưa là mấy thượng đế này chẳng ai chịu nổi đâu, người ta rời đi có thể bừa bộn nhưng không thể phá hoại đồ của chủ nhà như thế được, chưa kể còn quay ra review sai sự thực" - người dùng T.L chỉ trích.

Tài khoản P.A cũng phẫn nộ: "Đề nghị chủ thớt cho mặt tụi kia lên để anh em chủ homestay, khách sạn, nhà nghỉ còn né nào. Dăm đồng thuê nhà của các anh các chị to quá cơ mà phá đồ của người ta như thế! Bực thay góc ý thức!".



Trước đó, mạng xã hội cũng từng chia sẻ trường hợp một gia đình đến khách sạn rồi bày bừa như bãi rác gây xôn xao.

Theo đó, sau khi thuê 1 Villa ở Hạ Long (Quảng Ninh) để nghỉ dưỡng, khi ra về nhóm bạn trẻ đã để lại một "bãi rác" không hơn không kém. Nhìn những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, nhóm du khách này đã mua đồ về ăn uống, nhậu nhẹt ngay tại phòng. Đáng nói, nhóm này còn thản nhiên quấn vô số rác vào trong chăn rồi vứt ra ngoài ban công.

Căn phòng sang trọng nhưng lại bị nhóm bạn trẻ biến thành "bãi chiến trường" khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.

Hiện câu chuyện này vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên MXH.