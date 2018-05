Thực phẩm chế biến sẵn sẽ là cứu tinh của nhân loại

aFamily.vn>Sức khỏe

Đó là những gì mà Rachel Laudan, một chuyên gia về nghiên cứu ẩm thực khẳng định trong tác phẩm “ Cuisine and Empire: Cooking in World History ". Bà cho biết: "mẹ tôi rất tự hào vì là một người phụ nữ nội trợ đích thực. Nếu vào tháng 2, trên bàn ăn của chúng tôi thiếu một loại rau quả nào đó, thì đó là do mẹ tôi đã quên không trồng nó đúng thời điểm vào tháng 8 hoặc tháng 9. Và dù mẹ tôi có ốm đau bệnh tật đến mức nào đi chăng nữa, bà sẽ vẫn quán xuyến chuyện nội trợ nấu nướng như bình thường."



Laudan biết rằng tuổi thơ bà sẽ trở thành chủ đề vô cùng hấp dẫn đối với những người tôn thờ chủ nghĩa thực phẩm tự nhiên. Bà khẳng định rằng, mình không bao giờ đổi chỗ với mẹ mình, và những người tôn sùng quá mức thực phẩm tự nhiên cũng sẽ như vậy, nếu họ thực sự hiểu rằng việc lao động quần quật cả ngày chỉ để có thức ăn trên bàn thực sự có nghĩa là như thế nào.

Một nền nông nghiệp của quá khứ và dĩ vãng

Rất nhiều người trong số chúng ta bị ám ảnh với các loại nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên tươi sống. Chúng ta mạnh mẽ lên án các loại thực phẩm chế biến, cũng như ngành công nghiệp chế biến thực phẩm hiện đại, đồng thời đề cao quá mức giá trị lành mạnh của nền nông nghiệp thô sơ trong quá khứ. Sự hoài niệm này, theo Laudan, là một sai lầm chết người.

Không một hoài niệm nào về các loại thực phẩm tự nhiên trong quá khứ có thể phủ nhận sự thật rằng, tổ tiên của chúng ta đã từng sống một cuộc sống với chất lượng và thời lượng kém hơn chúng ta rất nhiều. Thực phẩm là nguyên nhân lớn nhất đóng góp vào thực trạng này. Nếu như có thể quay ngược thời gian về thời điểm cách đây vài trăm năm, phần lớn trong số chúng ta sẽ dành cả ngày làm việc quần quật trên đồng ruộng, hoặc trong nhà bếp, và một phần không nhỏ sẽ chết vì đói.

Thực phẩm chế biến sẵn đã thay đổi thế giới như thế nào

Trước khi thời đại công nghiệp hóa gây ra những thay đổi mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm vào khoảng thời điểm những năm 1880, phần đông dân chúng nghèo khó có chế độ ăn rất khắc nghiệt, với bánh mì thô, bột ngô, bột gạo, khoai tây luộc, kèm theo bất kỳ loại hoa quả nào mà chúng ta có thể tìm thấy. Những khoảng thời điểm hưng thịnh no đủ ngắn ngủi bị che phủ bởi những nạn đói kéo dài nhiều năm liền, do những nguyên nhân khác nhau như chiến tranh, hạn hán, lũ lụt, hay các xung đột chính trị... Chỉ giới thượng lưu mới có thể tự do ăn uống và tiệc tùng tùy thích, và họ tiệc tùng ngay trên lưng của những người nô lệ, những người nông dân nghèo khó, cũng như những người dân của các thuộc địa bị đô hộ.

Sự trỗi dậy của thực phẩm chế biến sẵn giá rẻ như cà chua đóng hộp, mỳ pasta, bánh ngô tortillas… đồng nghĩa với việc những người phụ nữ ở Mexico không phải dành ra 5 tiếng mỗi ngày chỉ để bào ngô làm bánh cho gia đình, hay những người nông dân không phải còng lưng trên đồng ruộng và có thể tìm kiếm những công việc khác.

Laudan cho rằng đây chính là cứu cánh cho cuộc khủng hoảng về lương thực thực phẩm có thể đã kéo dài tới hàng trăm năm. Chính việc công nghiệp hóa ngành chế biến thực phẩm đã tạo giải pháp cho vấn đề này.

Tất nhiên, bà cũng không phủ nhận các tác hại của thực phẩm chế biến sẵn, như sự dư thừa quá mức các chất đường, chất béo, cùng các chất bảo quản thực phẩm - đó là những mối nguy hại không thể chối bỏ đối với sức khỏe của người sử dụng. Tuy nhiên việc phủi sạch hoàn toàn vai trò của thực phẩm chế biến sẵn nói riêng, cũng như ngành công nghiệp thực phẩm nói chung. đồng thời cổ súy nhân loại quay trở về thời kỳ nông nghiệp còn hoang sơ như cách đây vài trăm năm - đó là một sự ấu trĩ không hơn không kém.

Thực phẩm chế biến sẵn nên được coi như là một đồng minh, thay vì một kẻ thù của nhân loại. Tất cả chúng ta đều muốn một ngành nông nghiệp xanh hơn và tươi hơn, nhưng điều đó không đến từ việc bỏ rơi ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Nó đến từ những cải cách trong chính ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, nhằm biến các loại thực phẩm an toàn chất lượng cao trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn đối với người sử dụng.

