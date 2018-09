Thực hư thông tin “cô giáo mầm non vụt chảy máu bộ phận sinh dục bé trai 3 tuổi”

Phụ huynh "tố" cô giáo bạo hành trẻ

Cụ thể, tài khoản facebook T.N cho biết, chị rất phẫn nộ và mong cộng đồng mạng chia sẻ để đòi lại công bằng cho con trai mình. Phụ huynh này cho rằng cô Đ.T.T (giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi Trường Mầm non Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) đã dùng roi vụt chảy máu bộ phận sinh dục của con trai chị khi cháu nói chuyện riêng trong lớp.

Sự việc xảy ra từ 18.5.2018, sau đó cô đã nhận lỗi và gia đình cũng hứa cho qua chuyện. Nhưng khi chuẩn bị bước vào năm học mới, đưa con đến trường để nhận lớp, phụ huynh cho rằng cô Đ.T.T có biểu hiện “tư thù cá nhân”, khi không nhận con mình vào lớp.

Ngoài ra, phụ huynh còn “tố” cô giáo T không chỉ bạo hành học sinh mà còn có lời lẽ xúc phạm phụ huynh bằng những từ ngữ chợ búa, khó nghe.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, những thông tin và hình ảnh mà tài khoản T.N cung cấp đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, với hàng chục nghìn bình luận. Đa số đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của giáo viên.

Hình ảnh lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am và giáo viên đến gặp phụ huynh để xin lỗi đã được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhà trường nói gì?

Trước những thông tin trên mạng xã hội, phóng viên Lao Động đã liên hệ với lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am (huyện Vĩnh Bảo) để tìm hiểu sự việc.

Bà Đỗ Thúy Hằng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Am – xác nhận có biết đến sự việc này. Khi thông tin lan truyền, lãnh đạo nhà trường đã đến xin lỗi gia đình phụ huynh và đề nghị phụ huynh gỡ bỏ những thông tin đăng trên mạng xã hội. Quan điểm của nhà trường là giáo viên sai đến đâu, theo thẩm quyền của mình sẽ xử lý đến đấy.

Về những thông tin mà phụ huynh phản ánh, lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am có phản hồi như sau: Vào cuối tháng 5.2018, khi nhận được thông tin cô Đ.T.T đã dùng roi đánh vào bộ phận sinh dục của một bé trai 3 tuổi ở lớp do cô T chủ nhiệm, làm bộ phận sinh dục của cháu bị sưng, nhà trường đã yêu cầu giáo viên báo cáo cụ thể về vụ việc.

Trong bản tường trình cô Đ.T.T khẳng định mình không hề đánh vào bộ phận sinh dục của học sinh và cũng không biết vì sao bộ phận sinh dục của bé lại bị sưng, đau, hay đi vệ sinh ra máu như gia đình phản ánh.

“Thực sự nhà trường cũng rất bối rối, vì camera không có, cô T thì một mực khẳng định không đánh học sinh, không có bằng chứng để kết luận cô bạo hành trẻ.

Khi phụ huynh gửi đơn kiện lên UBND xã Liên Am, với trách nhiệm là người đứng đầu, tôi yêu cầu cô T làm bản tường trình, xin ý kiến tập thể nhà trường. Cuối cùng đi đến kết luận là cô T có sai khi không bao quát hết được mọi việc xảy ra trong lớp học, nhà trường đưa ra hình thức kỷ luật là khiển trách” – bà Đỗ Thúy Hằng chia sẻ.

Mới đây nhất, khi phụ huynh tiếp tục cho rằng cô Đ.T.T có lời lẽ xúc phạm, ứng xử chưa đúng mực và đưa toàn bộ sự việc lên mạng xã hội, ngày 29.9, Hội đồng sư phạm, Hội đồng kỷ luật của nhà trường tiếp tục họp.

Cuộc họp cũng có sự tham dự của đại diện Phòng GDĐT huyện Vĩnh Bảo, Ban đại diện cha mẹ học sinh và gia đình phụ huynh có bức xúc với cô giáo T.

Tại cuộc họp, cô T nhận lỗi trong văn hóa ứng xử, nhưng khẳng định không có ý xúc phạm phụ huynh. Cô vẫn khẳng định không hề đánh, làm chảy máu bộ phận sinh dục trẻ như phụ huynh nói.

Kết thúc cuộc họp, hội đồng kết luận cô Đ.T.T chưa làm hết tinh thần trách nhiệm của mình; có phát ngôn, giao tiếp ở nơi công sở chưa đúng chuẩn mực; làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường khi phụ huynh đưa sự việc lên mạng xã hội.

“Hội đồng kỷ luật của nhà trường quyết định đưa ra mức kỷ luật với cô T là không xét thi đua trong học kỳ I, việc này cũng liên quan đến việc không xét nâng lương. Tiếp theo sẽ điều chuyển cô T làm công việc khác, như làm văn phòng, dọn vệ sinh… một thời gian, để cô T suy nghĩ và rút kinh nghiệm”- lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am thông tin.