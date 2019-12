Thực hư nhãn hiệu nước giặt, nước rửa chén “xanh” đang hot trên thị trường

"Sống xanh" đang là xu hướng nổi bật trong vài năm gần đây tại Việt Nam. Bên cạnh những trào lưu đã quá nổi tiếng như trồng cây, tái chế, nói "không" với túi nilon, ống hút nhựa, tiêu dùng xanh là vấn đề mà các ông bố, bà mẹ Việt đặc biệt quan tâm, trong đó có việc lựa chọn các sản phẩm tẩy rửa "xanh" cho gia đình vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe bản thân và các thế hệ sau, đồng thời tác động đến môi trường.



Nhưng liệu các sản phẩm đang được tiêu thụ có thực sự "xanh" và hiệu quả hay không? Hãy cùng chúng tôi review chi tiết 3 dòng sản phẩm: nước rửa chén, nước tẩy rửa đa năng và nước giặt của một thương hiệu từ Mỹ nổi tiếng hiện đang có mặt trên thị trường Việt và được các mẹ săn lùng: Seventh Generation.

Cảm quan

Nước giặt, nước tẩy rửa đa năng và nước rửa chén của thương hiệu này có hương thơm khá dễ chịu. Khi mở nắp lọ ra không có cảm giác nồng hay khó chịu, gây hắt hơi. Chất nước lỏng, tạo bọt tốt, dễ cọ rửa trên các bề mặt. Hiện nay, Seventh Generation tại Việt Nam trình làng 3 lựa chọn: không mùi, hương hoa lavender và hương cam chanh – không quá đa dạng nhưng vẫn có thể đáp ứng các nhu cầu mùi hương khác nhau của người dùng.

Nước rửa chén hương cam xả của Seventh Generation được nhiều bà nội trợ Việt yêu thích vì sự nhẹ nhàng, tự nhiên

Yếu tố "xanh"

Các sản phẩm được dán nhãn "xanh" trên thị trường khá nhiều do nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, "xanh" thực sự là khái niệm không phải người tiêu dùng nào cũng nắm rõ. Luôn nhấn mạnh truyền thông về đặc tính thiên nhiên, vậy thành phần, sản phẩm của Seventh Generation có thật sự phản ánh đúng?

Seventh Generation là thương hiệu hiếm hoi nhận được chứng nhận quốc tế với danh hiệu "Best For Environment" 7 năm liên tiếp do tổ chức B-Corp trao tặng – danh hiệu tôn vinh các mô hình kinh doanh thành công nhưng không ngừng đưa ra các giải pháp tích cực đối với môi trường và xã hội. Và các sản phẩm tẩy rửa của thương hiệu này luôn được đánh giá cao với thành phần minh bạch, đến 97% nguyên liệu gốc thực vật (plant-based), không nước hoa nhân tạo và hóa chất độc hại – con số chỉ một ít nhãn hiệu tẩy rửa trên thế giới có thể đạt được. Sự đáng tin cậy, độ an toàn và lành tính của Seventh Generation còn được thể hiện qua các đối tác chứng nhận - tất cả sản phẩm của Seventh Generation đều được chứng nhận công thức thiên nhiên, gốc thực vật bởi Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA).

Thành phần gốc thực vật (plant-based) của Seventh Generation không chỉ lành tính mà còn minh bạch và được xác thực rõ ràng

Hiệu quả tẩy rửa

Một trong những lo lắng của các mẹ khi sử dụng sản phẩm tẩy rửa "xanh", không có hoá chất tẩy mạnh chính là hiệu quả loại bỏ vết bẩn đối với vật dụng. Thực tế sau khi dùng thử cho thấy, nước rửa chén cho hiệu quả tốt, lượng bọt vừa đủ, bát, chén và nhiều sản phẩm với vết ố "khó nhằn" đều sạch, bóng không nhờn. Nước giặt tẩy sạch vết bẩn cứng đầu và không bị bám cặn trên nếp gấp quần áo, xứng tầm ngang ngửa các sản phẩm thành phần nhân tạo thông thường. Nhiều bà mẹ cũng review nước tẩy rửa đa năng có thể áp dụng trên nhiều bề mặt, khi sử dụng. Và trên hết, tất cả các dòng sản phẩm của Seventh Generation đều mang lại cảm giác dễ chịu, yên tâm vì không gây kích ứng da, mắt khi tiếp xúc – dù là da, hệ hô hấp nhạy cảm hay cho đồ dùng em bé.

Giá thành

Giá các sản phẩm nước rửa chén, nước giặt và nước lau đa năng của Seventh Generation thường cao hơn so với các dòng sản phẩm tẩy rửa trên thị trường từ 1,5-2 lần. Tuy nhiên, đây cũng là một mức giá phải chăng với một sản phẩm "xanh" với nhiều năm uy tín tại Mỹ, đã được kiểm định và chứng nhận, đặc biệt khi đặt lên bàn cân với những dòng sản phẩm cao cấp tương tự. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng chi trả cho một sản phẩm "xanh chân chính", an toàn cho sức khoẻ và môi trường thì giá thành của Seventh Generation cực kì hợp lí với chất lượng mang lại.

Với chất lượng nổi bật tại thị trường Việt Nam, thành phần thiên nhiên lành tính, không hóa chất tẩy độc hại, an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường, các sản phẩm của Seventh Generation lý tưởng để sử dụng trong gia đình và xứng đáng là xu hướng tiêu dùng của thời đại mới.