Thực đơn Keto giúp siết eo và giảm 4kg trong 1 tuần của cô sinh viên năm cuối này sẽ khiến bạn muốn học theo ngay

Thông tin nhân vật Thanh Vân 21 tuổi Sinh viên năm cuối ngành Marketing

Thanh Vân bén duyên với Eat Clean là từ tháng 7 năm 2018, mình thuộc tạng "skinny fat" nên chân tay khá ốm nhưng mỡ thì tập trung nhiều ở bắp tay, đùi và bụng. 1 năm trước, Vân đã từng giảm thành công 7kg sau hơn 3 tháng nhờ chế độ Eat Clean và tập luyện tại nhà nhờ các bài tập toàn thân, tập cardio và riêng từng nhóm cơ do mình tự xếp lịch phù hợp cho cơ thể dựa vào các video của các youtuber về fitness.

Vân chỉ sử dụng 1 chiếc Laptop và âm nhạc cho buổi tập thêm hiệu quả, tập lâu dần cảm thấy bài tập đó quá nhẹ thì Vân sẽ thay đổi, kết hợp thêm các video của những youtuber nước ngoài để tập nặng hơn, thay đổi bài giúp cho cơ thể không bị nhàm, và không gây chững cân.

Việc hiểu rõ được cơ thể mình là rất quan trọng, có khoảng thời gian Vân bị tăng cân và phải giảm cân nhiều lần do tạng mình dễ hấp thụ năng lượng, nhưng cũng nhờ đó giúp Vân hiểu rõ hơn cơ thể mình muốn lối sống khỏe đẹp hơn là 1 chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Vì thế, Vân đã thử thách mình với chế độ ăn Keto (KETOGENIC DIET). Đây là hình thức của low carb, với mức tiêu thụ carb cực thấp để kích thích cơ thể chuyển sang trạng thái chuyển hóa Ketosis, cơ thể sẽ đốt cháy chất béo (thay vì glucose) để cung cấp năng lượng cho não, với lượng carb nạp vào <10%/ngày. Thực tế, Keto có tận 4 kiểu ăn nhưng Vân chỉ thực hiện 14 ngày với kiểu hạ carb còn 5% thôi.







Chỉ sau 1 tuần đầu Keto, Vân đã giảm được 4kg từ 52kg -> 48kg. Vòng 2 chỉ còn 62cm so với 64cm. Tuần thứ 2 là Vân chuyển sang giữ cân do thành quả ngoài sự mong đợi của mình nên Vân không muốn gầy hơn nữa, bên cạnh đó việc áp dụng chế độ ăn Keto cũng giúp mình nhận ra 1 điều đó là da dẻ không còn mụn, mịn màng, sinh lý ổn định như chu kỳ kinh, từ ngày theo chế độ Vân không bị trễ như xưa, cơ thể mình nhẹ nhàng đi rất nhiều do lượng đường trong máu ít đi. Các bạn trước khi theo chế độ Keto thì hãy tham khảo tất cả kiến thức lẫn các loại thực phẩm cần và được dùng trong Keto, vì khi đã vào Ketosis, chỉ cần phạm quy là không có được hiệu quả và còn có thể gây rối loạn tiêu hóa nữa. Kết hợp với việc áp dụng chế độ Keto, Vân luôn tập luyện tại nhà đều đặn 6 ngày/ tuần, với mỗi buổi tập kéo dài từ 70 - 90 phút, lịch tập Vân sắp xếp đầy đủ gồm cardio - cơ - giãn cơ.

Kinh nghiệm của mình là khi bắt đầu chế độ Keto, hãy xây dựng cho mình một thực đơn phù hợp nhất, dễ tìm mua và dễ dàng thực hiện. Siêng năng tự làm đồ ăn trong ngày, siêng tập dù chỉ 30 phút /ngày, đừng bao giờ ngồi ù lì, mỏi mệt vì từ trạng thái không tốt bạn sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình giảm cân, siết mỡ rất nhiều.

Dưới đây là thực đơn 1 tuần Keto của mình mà các bạn có thể tham khảo:



Ngày 1

Sáng: Nấm kim châm xào + thịt xông khói áp chảo; Snack 1: Nama Chocolate homemade

Trưa: Cá hồi nướng bơ tỏi kèm súp lơ; Snack 2: Trứng cút

Tối: Salad má đùi gà áp chảo

Ngày 2

Sáng: Xúc xích phô mai đút lò; Snack 1: Cafe đen với đường ăn kiêng

Trưa: Bò xào măng tây; Snack 2: Sữa tươi lắc bơ đậu phộng

Tối : Gà kho gừng

Ngày 3

Sáng: Beefsteak - kèm quả bơ; Snack 1: Ổi tươi

Trưa: Gà hầm bí ngòi - phô mai; Snack 2: Sữa hạt

Tối: Bò sả ớt xào bông thiên lý

Ngày 3

Sáng: Salad tôm, nấm kim châm, bắp cải tím kèm sốt bơ đậu phộng; Snack 1: Thanh long

Trưa: Cá ngừ áp chảo - kèm đậu hủ hấp, rau cải xào; Snack 2: Smoothie bơ - nước cốt dừa

Tối: Burger keto (phô mai lát, trứng rán, thịt heo xay áp chảo)

Ngày 5

Sáng : Hột vịt lộn (trứng vịt lộn); Snack 1: Coca light

Trưa: Bò hầm nấm; Snack 2 : Nama Chocolate (hoặc quả ổi)

Tối: Bạch tuột xào cần tây

Ngày 6

Sáng: Dăm bông - phô mai bò cười - gà viên áp chảo; Snack 1: 1 quả ổi

Trưa: Bò xào thiên lý - trứng lòng đào; Snack 2: Quả bơ dầm

Tối: Cá ngừ kho tiêu

Ngày 7

Sáng: Muffin trứng (trứng, nấm, hành lá, thịt heo xay, súp lơ); Snack 1 : Trà

Trưa: Tôm hấp + súp lơ xào ớt chuông; Snack 2: Sữa chua Hy Lạp + hạt điều

Tối: Ớt chuông nhồi bò xay - phủ phô mai sợi