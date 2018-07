Thu Phương liên tiếp bị loại học trò khi thách đấu Lam Trường - Noo Phước Thịnh

Tối 22/7, tập 10 trong khuôn khổ vòng Đo ván của chương trình truyền hình The Voice - Giọng Hát Việt 2018 đã lên sóng với sự góp mặt của các thí sinh đến từ 4 đội: Lam Trường - Thu Phương - Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh.



Tại vòng Đo ván, mỗi HLV có 3 lần là người chủ động đem thí sinh ra thách đấu với mỗi HLV khác nhau. Thí sinh được đem ra thách đấu sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra đối thủ trong đội HLV được thách đấu, cả hai lần lượt trình diễn tiết mục của mình và chỉ có một người được đi tiếp. Quyền quyết định thí sinh thắng cuộc được trao cho 21 hội đồng chuyên môn gồm các nhạc sĩ, ca sĩ và khán giả bình chọn tại trường quay. Với luật chơi mới, các thí sinh đứng trước áp lực không biết đối thủ của mình là ai, các HLV đứng trước nguy cơ bị mất đi toàn bộ thí sinh của đội mình.



Tóc Tiên.

Lam Trường.

Trong tập này, Thu Phương có màn thách đấu với cả Noo Phước Thịnh lẫn Lam Trường. Tuy nhiên, đáng tiếc là ở cả 2 màn đấu loại, Thu Phương đều thất bại cay đắng. Dù không hề mong muốn nhưng nữ ca sĩ vẫn phải ngậm ngùi nhìn học trò bị loại khỏi The Voice.

Noo Phước Thịnh.

Thu Phương.

Mở màn đêm thi, HLV được thách đấu là Lam Trường, sau một hồi suy nghĩ Lam Trường đã quyết định thách đấu HLV Thu Phương và chọn học trò Dương Quốc Anh (Alex Dương) ra sân khấu đầu tiên. Và sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Alex Dương đấu với thí sinh Việt Puzo team.

Thể hiện ca khúc Giờ anh đã yêu của tác giả Đoàn Thế Lân, ALex Dương mang đến một không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động và phần rap cực ngầu trên sân khấu. Khác với sự trẻ trung của Alex Dương, Việt Puzo team Thu Phương thể hiện ca khúc Tái bút anh yêu em nhẹ nhàng, sâu lắng.

Kết thúc hai phần trình diễn, HLV Noo Phước Thịnh cho biết anh rất hồi hộp và căng thẳng vì mỗi người một màu sắc khác nhau, ai bản lĩnh hơn người đó thắng nhưng trong trường hợp này anh không phân định được. Noo Phước Thịnh khen Alex Dương bởi cách thể hiện văn minh, Việt Puzo thì khắc khoải trong giọng hát. Và kết quả, Alex Dương nhận được 14/21 điểm, Việt Puzo nhận được 10/21 điểm từ các hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Alex Dương có 88,81%, Việt Puzo có 11.9%. Alex Dương team Lam Trường là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Việt Puzo

Alex Dương.

Nối tiếp chương trình, HLV Tóc Tiên có màn thách đấu với HLV Lam Trường. Các thí sinh đại diện cho 2 đội là Chánh Tín và Xuân Quỳnh. Chánh Tín thể hiện ca khúc Yêu xa của Vũ Cát Tường. Trên sân khấu, ngay từ những câu hát đầu tiên, Chánh Tín đã thổi vào ca khúc những tâm tư, tình cảm của một người đàn ông từng trải.



Chánh Tín.

Xuân Quỳnh.

Hoàng Xuân Quỳnh thể hiện ca khúc Nấc thang lên thiên đường với cảm xúc sâu lắng, nhẹ nhàng. HLV Thu Phương cảm nhận hai thí sinh đã nỗ lực không ngừng và cho rằng Chánh Tín đã khắc phục được nhiều khuyết điểm nhưng hơi tiếc vì những nốt cao khiến Chánh Tín bị với. Về phần Xuân Quỳnh, thí sinh này cũng có màn trình diễn chưa thật thuyết phục người xem. Kết quả, Chánh Tín nhận được 7/21 điểm, Xuân Quỳnh nhận được 3/21 điểm từ các hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Chánh Tín có 56.34%, Xuân Quỳnh có 43.66%. Lê Chánh Tín team Tóc Tiên là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Với HLV Thu Phương, cô quyết định mang thí sinh Phan Hằng My lên sân khấu để thách đấu với Gia Nghi đội Noo Phước Thịnh. Hằng My thể hiện ca khúc Anh và anh với cách hát dặt dìu, sôi nổi. Không chịu kém cạnh, Gia Nghi cũng gây ấn tượng với phần thể hiện ca khúc Hôm nay tôi buồn. Nhận xét về các thí sinh, HLV Tóc Tiên chia sẻ rằng cô cảm thấy nổi da gà khi theo dõi các bài thi.

Gia Nghi.

Hằng My.

Về phần HLV Lam Trường, anh cho biết sẽ rất khó khăn để đưa ra nhận định ai hay hơn, với Hằng My anh khen cách hát tình cảm, Gia Nghi lại có giọng đặc biệt và hát rất "tĩnh". Kết quả, Hằng My nhận được 16/21 điểm, Gia Nghi nhận được 19/21 điểm từ các hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Gia Nghi có 61,79%, Hằng My có 38,21%. Và Gia Nghi team Noo Phước Thịnh là thí sinh được đi tiếp. Thu Phương lần thứ 2 thách đấu nhưng đều thất bại, chấp nhận nhìn học trò bị loại khỏi chương trình.

Màn thách đấu cuối cùng trong tập 10 của The Voice 2018 đến từ HLV Noo Phước Thịnh. Noo Phước Thịnh thách đấu với HLV Tóc Tiên và chọn Ngọc Ánh là thí sinh bước ra sân khấu. Sau khi tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên, Ngọc Ánh sẽ đấu với Sim Chanponloue.

Ngọc Ánh là thí sinh đang sở hữu lượt view cao nhất trên kênh Youtube của The Voice 2018. Bước ra sân khấu, cô thể hiện ca khúc Nơi đó có em chờ và gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát khỏe, nội lực.

Ngọc Ánh.

Sim Chanponloue.

Sim Chanponloue - hot boy Campuchia thể hiện ca khúc Tắt đèn với phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh đều cảm thấy phấn khích, vui vẻ khi theo dõi bài thi này.

Sim Chanponloue là thí sinh bị loại.

HLV Lam Trường chia sẻ rằng anh cảm giác nghe Sim Chanponloue hát như người Việt hoàn toàn. Riêng Thu Phương thì nức nở ngợi khen Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh vì đã mang đến một tiết mục Đo ván đầy cuốn hút. Kết quả, Ngọc Ánh nhận được 17/21 điểm, Sim Chanponloue nhận được 8/21 điểm từ các hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Ngọc Ánh có 77,37%, Sim Chanponloue có 22,63%. Ngọc Ánh team Noo Phước Thịnh là thí sinh được đi tiếp.