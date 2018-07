Thu nhỏ vòng eo chỉ với 1 tờ giấy ăn, đây là bài tập đơn giản nhất quả đất

Vòng eo to luôn là nỗi khổ tâm của rất nhiều cô gái. Bởi với chiếc "eo bánh mì" thế này thì diện gì cũng chẳng thấy đẹp mà cũng không đủ tự tin. Do đó, nếu bạn đang lo lắng vì vòng eo đang ngày càng to ra thì có thể áp dụng ngay bài tập sau. Chỉ cần tốn chưa đến 2 phút trước khi ngủ và với duy nhất 1 tờ giấy ăn là sẽ nhanh chóng lấy lại vòng eo con kiến một cách bất ngờ.



Chuẩn bị: Đầu tiên, dụng cụ cần thiết đúng là chỉ có 1 tờ giấy ăn thôi bạn nhé. Sau khi đã có tờ giấy ăn trong tay thì bạn hãy nằm xuống sàn, 2 tay xếp dọc theo thân, 2 chân co lại. Sau đó bạn nâng 2 chân lên và kẹp tờ giấy ăn vào giữa 2 gối.

Cách thực hiện bài tập thu nhỏ vòng eo với 1 tờ giấy ăn:

Động tác 1: Nâng hạ chân sao cho các ngón chân vừa chạm sàn, đầu gối thì vẫn cong 1 góc 90 độ và không làm rơi tờ giấy ăn ra. Thực hiện 8 lần.

Động tác 2: Co gối lên cao sao cho chân song song với sàn. Sau đó, bạn đánh 2 chân lên xuống luân phiên nhau, động tác này cũng thực hiện 8 lần cho mỗi chân. Lưu ý, nhớ kẹp chặt tờ giấy ăn giữa 2 gối và không làm rơi nhé.

Động tác 3: Vẫn kẹp tờ giấy ăn giữa 2 gối và bắt đầu co duỗi chân thẳng lên cao rồi co gối cho chân song song với sàn. Cũng thực hiện 8 lần cho động tác này.

Động tác 4: Tương tự động tác 3 nhưng lúc này khi co gối thì gập hẳn sang 2 bên đùi, mũi bàn chân duỗi thẳng, 2 gối vẫn giữ nguyên tờ giấy ăn. Thực hiện 8 lần cho mỗi bên.