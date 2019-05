Thu nhỏ lỗ chân lông lại dưỡng ẩm nhẹ tênh nhờ 6 loại mặt nạ giấy cực hợp cho mùa hè

Những cô nàng da dầu, lỗ chân lông to thì đừng bỏ qua dòng mặt nạ này của Tonymoly. Mặt nạ có chứa tinh than tre giúp làm sạch sâu từ trong lỗ chân lông, đồng thời thiết kế 3 lớp giúp tăng khả năng giữ ẩm và hấp thụ dưỡng chất sâu hơn so với những loại mặt nạ thông thường. Sau khi đắp, loại mặt nạ này hứa hẹn đem lại làn da mềm mịn, ẩm mọng, thu nhỏ lỗ chân lông