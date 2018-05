Thu Minh hạnh phúc khoe con trai hiếu động ở tuổi lên 3

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Thu Minh đã vui vẻ khoe hình ảnh con trai tinh nghịch chơi xe trượt. Cô chia sẻ: "Nhanh thật, hôm nào trong bụng mẹ, anh cùng ngồi giám khảo idol với mẹ thế mà giờ anh "lái xe" chạy khắp nơi cho mẹ chạy theo hụt hơi rồi.

Mới đó mà đã gần 3 tuổi, tuổi này là đẹp nhất thương nhất và lúc nào cũng quấn lấy mẹ, chỉ biết mẹ thôi. Nhiều đêm nằm cạnh ngủ mê anh cũng gọi: "Mẹ ơi, mẹ" thế nên make sure that we always be together Gấu nhỉ. Mẹ không muốn bỏ lỡ bất gì khoảng khắc hạnh phúc nào của Gấu với mẹ, vì thời gian trôi đi nhanh lắm. Anh lớn rồi sẽ chẳng cần mẹ lúc nào cũng ở bên nữa đâu".

Thu Minh hào hứng khoe con trai 3 tuổi

Nữ ca sĩ từng chia sẻ, từ khi sinh con cô nhận ra rằng chẳng có điều gì trên thế giới này quan trọng bằng con trai. Có lần, Thu Minh đã từ chối một show diễn với cát xê cao ngất ngưởng để đưa con trai tới trường.

Thu Minh sinh con trai vào tháng 5/2015, khi cô tròn 38 tuổi. Cậu con trai xinh xắn của Thu Minh và chồng ngoại quốc có tên khá dễ thương: "Gấu". Để cho con trai có tuổi thơ hoàn hảo nhất Thu Minh hạn chế tối đa việc "khoe" con trên facebook. Chính vì thế, những khoảnh khắc hiếm hoi của người đẹp bên con trai luôn nhận được chú ý từ công chúng.