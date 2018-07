Thủ khoa “chăn lợn” ở Hà Giang nói gì về vụ nâng điểm thi chấn động của tỉnh nhà?

Thủ khoa "chăn lợn" Bùi Thị Hà trong buổi vinh danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Những ngày qua, dư luận cả nước đang hướng sự chú ý về Hà Giang sau khi vụ việc gian lận điểm thi THPT gây chấn động bị phanh phui.

Ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã quyết định khởi tố hình sự để làm rõ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng với Vũ Trọng Lương - người được xác định đã trực tiếp sửa (nâng) điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh.

Sáng 20.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, Bùi Thị Hà – cô sinh viên quê ở TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) từng là thủ khoa đầu ra ngành sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội 2) nhưng sau đó quyết về chăn lợn - cho biết: "Thời điểm hiện tại, thực sự em rất buồn và không muốn nhắc đến hay trao đổi thêm về những thông tin liên quan đến vụ việc nâng điểm thi diễn ra tại tỉnh nhà".



Năm 2016, Bùi Thị Hà từng vinh dự là một trong 100 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Dù nhiều cơ hội và mời chào từ không ít trường tại Hà Nội, nhưng cô gái trẻ vẫn mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê hương Hà Giang để dạy học.

Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học (năm 2016), Hà đã mạnh dạn gửi bức tâm thư cho Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh bày tỏ nguyện vọng muốn được cống hiến cho quê hương.

Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, nữ thủ khoa chỉ nhận được lời hứa và để duy trì cuộc sống và duy trì giấc mơ gieo con chữ cho trẻ em vùng cao, hàng ngày, Hà vẫn phải chăn lợn, bán rau quả.

Câu chuyện về nữ thủ khoa về quê chăn lợn từng được báo chí đưa tin và nhận sự quan tâm lớn từ dư luận thời điểm tháng 10.2017.

Thời điểm đó, phía Tỉnh ủy Hà Giang cho hay: “Về trường hợp này, Bí thư đã có chỉ đạo trực tiếp giao cho văn phòng tỉnh ủy xuống gặp gỡ, nắm tâm tư nguyện vọng cũng như giới thiệu để Sở GD&ĐT kết nối để làm hồ sơ trong đợt thi tuyển tới. Hoặc ít nhất có thể cho em ấy vào dạy hợp đồng ở một trường nào đó và chờ cơ hội thi tuyển”.