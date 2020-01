Thông tin bất ngờ vụ mẹ chở con ngược chiều trên cao tốc Trung Lương

Trưa 3/1, đại diện đơn vị quản tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương xác nhận, đã tìm được gia đình của người phụ nữ chở cháu bé lao vun vút ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương chiều 2/1.

Theo vị đại diện, chiều qua tại Km15, hướng Bến Lức đi TP.HCM, đơn vị phát hiện người phụ nữ chở theo con nhỏ chạy xe máy ngược chiều lưu thông của ô tô. Ngay sau đó, đơn vị đã báo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp xử lý.

Lực lượng CSGT đã hú còi, phát loa cảnh báo nhưng người này không dừng lại mà vẫn cho xe chạy tiếp.

Hình ảnh người mẹ chở con chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương.

Do tình huống cấp bách, nguy hiểm đến tính mạng và an toàn cho dòng xe đang lưu thông nên CSGT đã cho xe chạy song song trên làn đường khẩn cấp, phát loa cảnh báo cho các ô tô chạy ngược chiều biết đi chậm lại để đảm bảo an toàn, tránh gây tai nạn.

Khi tiếp cận được, tổ tuần tra đã dìu chiếc xe này về trạm thu phí Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TP.HCM và tạm giữ phương tiện.

Thời điểm làm việc, người phụ nữ có biểu hiện tâm thần, không mang theo giấy tờ tùy thân. Khi làm việc, người phụ nữ không nhớ tên và nhà mình ở đâu. Riêng đứa trẻ khoảng 3 tuổi cho biết được mẹ chở đi cùng và cũng không nhớ nhà ở đâu.

Đến tối cùng ngày, lực lượng tuần tra mới liên lạc với địa phương, sau đó cùng một số người dân tìm được nhà người phụ nữ ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An và giao cho gia đình.

Hiện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7 đã yêu cầu gia đình cung cấp giấy tờ chứng nhận người chạy xe máy có vấn đề về thần kinh và địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin ý kiến xử lý.