aFamily.vn>Xã hội

08:50:00

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 25/12, do nằm sâu trong không khí lạnh, thời tiết Bắc Bộ giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-14 độ C.



Hà Nội nhiệt độ thấp nhất dưới 12 độ C, trưa chiều trời hửng nắng

Thời tiết miền Đông Nam bộ, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Nhiệt độ dao động từ 21 - 29 độ C.

Thời tiết miền Tây Nam bộ, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Nhiệt độ dao động từ 21 - 28 độ C.

Dự báo, sáng nay là thời điểm bão số 16 (Tembin) hoạt động mạnh nhất tại quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15, gây rung lắc mạnh nhà giàn DK1.

Bão số 16 đang hoạt động rất mạnh trên quần đảo Trường Sa. Dự báo trong tối và đêm nay sẽ đổ bộ vào Nam Bộ

Đến 7h sáng nay, dự kiến bão vẫn còn duy trì sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, gây sóng biển cao 8-10m trên khu vực đảo Trường Sa và Huyền Trân. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 25km/h. Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo).

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Do đó ngay từ trưa nay, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 16, dự báo trong ngày và đêm nay, các tỉnh Nam Bộ có mưa to, từ đêm các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày.