Thời tiết ẩm ương rất dễ khiến bạn bị cảm lạnh, hãy làm theo cách này để cảm thấy tốt hơn ngay ngày hôm sau

Cổ họng đau rát, đầu vừa đau vừa liêng biêng, cơ thể đau mỏi... Nếu gặp những triệu chứng này thì nhiều khả năng là bạn đã ốm rồi, rất có thể bạn đã bị cảm lạnh. Khi thời tiết giao mùa, nhiều người thường gặp phải những vấn đề về sức khỏe như các bệnh về hô hấp, nhiễm khuẩn. Một trong những bệnh phổ biến mà rất nhiều người mắc phải là cảm lạnh. Đặc biệt, trong các trường hợp như thời tiết thay đổi đột ngột, dầm mưa, mặc áo quần ướt lâu… thì bạn càng rất dễ bị cảm lạnh với các dấu hiệu điển hình như: da lạnh tái, sởn gai lạnh dọc sống lưng, toát mồ hôi, hắt hơi, sổ mũi, ho khan…



Jane Sadler, một bác sĩ thực hành gia đình tại Bệnh viện Baylor-Garland ở Garland, Texas cho biết: "Người lớn trung bình bị cảm lạnh 3 lần mỗi năm, mỗi lần kéo dài trung bình 9 ngày. Cảm lạnh được xem là bệnh thường nhưng nếu không can thiệp kịp thời hay sử dụng sai phương pháp chữa bệnh có thể gây viêm phổi".

Nhưng bạn không phải lo lắng thái quá về bệnh này vì bạn hoàn toàn có thể ngăn chặn cảm lạnh trở nên nặng nề hơn bằng những cách sau đây. Và bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy tốt hơn vào ngày hôm sau.

Uống nước hoặc nước trái cây

Theo giáo sư William Schaffner, chủ nhiệm khoa Y tế dự phòng thuộc Đại học Vanderbilt, uống nhiều nước, bao gồm cả nước trái cây sẽ giúp bạn giảm các triệu chứng như đau họng và nghẹt mũi.

Súc miệng với nước muối

Để chống lại sự đau do viêm họng, hãy thêm nửa muỗng cà phê muối vào một cốc nước ấm. Bác sĩ Philip Hagen, biên tập viên y khoa của Mayo Clinic Book of Home Remedies cho biết: "Nước muối giúp thu hẹp nước trong các mô của cổ họng, làm giảm viêm và làm sạch chất nhầy, chất kích thích từ phía sau cổ họng. Súc miệng nước muối cũng giúp giảm sưng tấy do vi khuẩn và virus gây ra, điều này có thể giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh hoặc nhanh chóng bình phục".

Giữ sạch mũi

Theo nhiều nghiên cứu, sử dụng sản phẩm xịt mũi ngay sau khi các triệu chứng cảm lạnh xuất hiện có thể làm giảm tác động của chúng. Ngoài ra, tiến sĩ Schaffner cho biết, bạn có thể tắm vòi hoa sen nước ấm để làm sạch đường mũi.

Đi mua thuốc

Bác sĩ Mark Moyad, giám đốc về y học dự phòng và thay thế tại Đại học Trung tâm Y tế Michigan cho rằng bạn có thể dùng thuốc giảm đau như acetaminophen để giảm các triệu chứng. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể dùng các loại thuốc chống dị ứng, thuốc làm thông mũi để giúp xử lý các triệu chứng như chảy nước mũi và nước mắt, làm sạch xoang và giữ cho bạn tỉnh táo.

Dùng mật ong để trị ho

Giáo sư Harley Rotbart, phó chủ tịch khoa Nhi và các bệnh nhiễm khuẩn nhi ở Trường Y khoa Đại học Colorado, cho biết, mật ong có tác dụng tốt trong việc trị ho nhờ tính chất kháng viêm của nó. Bạn chỉ cần cho 1-2 muỗng canh mật ong vào một cốc trà để uống.

Nghỉ ngơi nếu bạn có thể

Cơ thể bạn có thể chống lại virus tốt hơn nếu bạn được nghỉ ngơi tốt. Theo bác sĩ Janet O'Mahony, bác sĩ y khoa nội khoa tại Trung tâm Y tế Mercy ở Baltimore, hãy tránh xa đồng nghiệp là tốt nhất bạn có thể vì những ngày đầu tiên của cảm lạnh là khi bạn lây nhiễm nhiều nhất. Để tránh làm lây lan vi trùng, hãy rửa tay thường xuyên hoặc sử dụng chất tẩy rửa có chứa cồn.

Bổ sung nhiều đồ ăn lỏng

Hãy uống thật nhiều nước, nước trái cây, hoặc trà - và ăn một ít súp gà vào bữa trưa. Theo nhiều nghiên cứu, các cách chữa trị đơn giản này thực sự làm giảm các triệu chứng cảm lạnh.

Vận động nhẹ nhàng

Tiến sĩ Sadler nói rằng, bạn nên tập thể dục nhẹ để tăng hệ miễn dịch, tăng năng lượng, sức đề kháng để bệnh nhanh hồi phục. Tập thể dục nhẹ nhàng ở đây có nghĩa là giữ nhịp tim của bạn dưới 100.

Có chế độ ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bổ sung hệ thống miễn dịch, vì vậy hãy chọn các loại thực phẩm chứa nhiều protein như thịt nạc, cá hoặc đậu, với ngũ cốc như gạo nâu và nhiều loại rau giàu chất chống oxy hoá. Sau đó hãy ngủ một giấc thật ngon.

Đi khám nếu các triệu chứng nặng hơn

Nếu bạn cảm thấy tồi tệ hơn hoặc bị sốt, bắt đầu nôn mửa, hoặc nhức đầu ngày càng tăng... hãy gọi cho bác sĩ để được điều trị kịp thời vì rất có thể đó là những dấu hiệu bệnh nghiêm trọng hơn là cảm lạnh thông thường.

