Thiếu nữ 14 tuổi bị bạn trai 15 tuổi ép uống thuốc độc tự tử cùng vì gia đình ngăn cấm tình cảm

Trường hợp trên của một bé gái 14 tuổi, quê Khánh Hòa. Em là một trong 31 bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) được lựa chọn trong nghiên cứu về đặc điểm ngộ độc của trẻ thực hiện bởi bác sĩ Lê Phước Truyền cùng cộng sự.

Cụ thể sau khi bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, người bạn trai mới 15 tuổi đã uống thuốc diệt cỏ paraquat tự tử trước (và tử vong sau đó), sau đó ép cô bé uống chung.

Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái tỉnh táo nhưng đã bị loét họng. Kết quả xét nghiệm máu dương tính với paraquat, ảnh X-quang ngực cho thấy có tình trạng xơ phổi. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân được cho về tình trạng quá nặng.

Một bệnh nhân điều trị tại BV Nhi đồng 1 vì ngộ độc paraquat.

Đây cũng là trường hợp duy nhất bị đầu độc trong nghiên cứu. Cụ thể ở 31 trẻ ngộ độc, hầu hết đều do tự tử. 80 % nguyên nhân tự tử do mâu thuẫn tình cảm gia đình, 16% do mẫu thuẫn với bạn bè (4 ca).

Như trường hợp của em Nam (15 tuổi, tên đã thay đổi), học lớp 9 tại quận 8 (TP.HCM). Chỉ vì bị bạn bè trêu chọc dẫn đến cãi nhau, bệnh nhân đã lấy cinnarizine của cha uống, gây ngộ độc nặng. 6 giờ sau đó gia đình mới phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Bệnh nhân được rửa dạ dày, dùng than hoạt tính, đặt nội khí quản. May mắn là sau 5 giờ, em đã tỉnh lại.

Nghiên cứu này được đưa ra bàn luận tại Hội nghị nhi khoa lần thứ 26, BV Nhi đồng 2.

Một bệnh nhân 15 tuổi khác lại ngộ độc do uống paracetamol vì bị cha mẹ la do… bỏ nhà đi chơi với bạn trai. Bệnh nhân được cho sử dụng N-acetylcysteine và xuất viện sau đó.

"Trẻ bị ngộ độc do vô ý thường nhỏ hơn 5 tuổi. Các tổn thương cơ quan tùy theo loại ngộ độc gồm gan, thận, phổi, thần kinh. Có những trường hợp còn xử trí chưa thích hợp ở tuyến trước. 3 trẻ tử vong ở BV có 1 ca bị ngộ độc paraquat, 1 ca ngộ độc phốt pho hữu cơ nặng, một ca ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật. 6 trường hợp trẻ ngộ độc paraquat khi được cho về có dấu hiệu suy thận" – Nhóm bác sĩ nhận định.

Với những trường hợp uống nhầm thuốc, nhóm nghiên cứu cho rằng hiếm khi gây tử vong. Các thuốc thường gây ngộ độc và tử vong ở trẻ bao gồm thuốc giảm đau dạng thuốc phiện, thuốc an thần/thuốc ngủ và thuốc tim mạch.

Trẻ uống thuốc độc vì mâu thuẫn với gia đình, bạn bè thường ở lứa tuổi háo thắng, tâm lý chưa ổn định, dễ bị kích thích bên ngoài. Đáng chú ý, có 17/31 trường hợp trẻ bị ngộ độc có cha mẹ học vấn ít, hoàn cảnh khó khăn nên ít theo sát con cái.

Từ kết quả nghiên cứu Đặc điểm ngộ độc ở trẻ nhập khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (BV Nhi đồng 1), nhóm bác sĩ nhận định cần có biện pháp hỗ trợ trẻ từ nhiều phía, ở cả gia đình, nhà trường và xã hội.