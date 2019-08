Thiếu niên 15 tuổi điều hành đường dây đá gà trực tuyến

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP HCM lấy lời khai sàng lọc 31 người để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận 12 đã bất ngờ ập vào một căn nhà trên đường Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì phát hiện hàng chục người đang đánh bạc bằng hình thức đá gà trực tuyến.

Trí và Đạt tại công an

Phát hiện công an, hàng chục người định bỏ chạy nhưng công an đã giữ lại. Tổng cộng các trinh sát đã đưa về trụ sở 31 người và tạm thu 30 triệu đồng, 23 xe máy.

Các con bạc tại công an

Bước đầu công an xác định Phạm Minh Trí (SN1987, quê Long An) và Lê Đạt (SN 2004, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) điều hành. Công an quận 12 cho biết lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy các đối tượng thuê căn nhà giá 10 triệu đồng/tháng để tổ chức đá gà trực tuyến, hoạt động gần 2 tháng qua.

Tang vật vụ việc

Để qua mặt công an, Đạt và Trí bố trí cửa luôn luôn được khép nhưng bên trong như một quán cà phê giải khát tập trung những người say máu cờ bạc. Đường dây này mở cửa đón "khách" từ 8 giờ sáng đến khuya và những người đánh bạc thường là những người buôn bán, đánh bạc từ vài trăm ngàn đồng nhưng tổng kết thì số tiền rất lớn.